«Мы как две половинки одного целого»: откуда это пошло и почему быть половинкой нецелесообразно

48 шансов найти свою половинку выпадает на долю каждого россиянина. Такой расчёт сделал британский математик Бобби Сигал в ходе исследования международной сети знакомств Badoo (апрель 2021 года). «Вероятность того, что для каждого из нас предназначен один-единственный человек, крайне мала. Все мы очень разные, и число 48 — не абсолютно, но честность и открытость определённо повышают шансы найти подходящего партнёра», — сказал учёный.

В России 52% жителей мечтают встретить своего человека. Многие уверены, что только тогда станут по-настоящему счастливыми. Но надеяться на другого человека, пытаться восполнить себя за его счёт — это не та основа, на которой должны строиться отношения. «Если человек другому человеку заменяет весь мир, это означает, что своего мира у него попросту нет», — сказал российский психолог Михаил Лабковский.

Миф о вторых половинках пришёл из Древней Греции. Философ Платон упоминал в своём трактате «Пир» историю о людях из прошлого с четырьмя ногами и руками. Голова у них с одной стороны была с мужским лицом, с другой — с женским. Они радовались и жили в полной гармонии, пока однажды разгневанный Зевс не разрубил их на две половины. С тех пор эти люди ходят по свету в поисках друг друга.

Если перевести миф на простой язык, он будет звучать примерно так: где-то в мире непременно существует человек, с которым нам будет легко и комфортно в течение всей жизни.

Самый базовый принцип взаимного первоначального притяжения людей — это совпадение их психотравм. Идеально сойтись с партнёром просто так не получится. За выбор отвечает наше подсознание — об этом в своих исследованиях писал австрийский психолог Зигмунд Фрейд: «Мы выбираем друг друга не случайно — мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании». Удивительно, получается, что и нас выбирают по такому же принципу.

С раннего детства девочки наблюдают и запоминают, как с ними обращаются папа, брат, дедушка, дядя или другой значимый человек противоположного пола. У них формируются определённые убеждения, которые будут влиять на выбор партнёра и на развитие отношений. Так же и у мальчиков, закладываются свои базовые настройки и травматика: страх ответственности, избегание душевной боли, месть женщинам из-за холодности матери или неудачного опыта в отношениях.

Так что работа над отношениями должна начинаться с себя. Только по-настоящему самодостаточный и цельный человек способен построить крепкие и здоровые отношения.

Узнать себя, свои сценарии и стратегии, стать из «половинки» по-настоящему целым можно на курсе «Школа отношений». Он длится 3 месяца и состоит из 30 уроков. На них разбирают роли родителей и детей, главные ошибки, которые люди часто допускают при общении друг с другом. Рассказывают, как наладить взаимопонимание между людьми, выстраивать отношения с коллегами и друзьями. Отдельно раскрывается тема любви, брака и счастливых отношений.

Выпускники «Школы отношений» завершают курс, умея правильно выстраивать общение с самыми разными людьми, выходить из конфликтных ситуаций, а самое главное, — с полным пониманием того, что наладить можно абсолютно любые отношения.

Можно всю жизнь надеяться на судьбу и ждать вторую половинку или разобраться со своими внутренними установками и научиться строить отношения такие, в которых будет хорошо обоим партнёрам.