Мягкая резина шин Viatti Brina отвечает условиям зимы в границах города

Нешипованные шины популярны у жителей больших городов, где нет проблем со снежными «завалами», работает снегоуборочная техника, а для борьбы с гололедом применяют реагенты. Среди зимних моделей без «шипов», которые часто выбирают автовладельцы, по данным KAMATYRES.shop – легковые Viatti Brina. Мягкая резина шин отвечает условиям зимы в границах города, позволяя сохранять привычный комфорт активного вождения как в снег, так и в слякоть.

Используемые технологии и особенности состава резиновой смеси позволяют Viatti Brina соответствовать потребностям высокого темпа городской жизни с сохранением привычного вам комфорта вождения на зимних дорогах при температуре от -45 до +10 °С.

Так, максимально быстрый интенсивный отвод воды, грязи и снега из пятна контакта шины с дорожным покрытием вкупе с повышенной курсовой устойчивостью автомобиля достигаются за счет идеально просчитанного расположения и угла наклона поперечно-продольных канавок по отношению к направлению движения. Надежность и устойчивость автомобиля на крутых поворотах и при совершении маневров, сохраняя при этом низкий уровень шума, обеспечиваются асимметричным рисунком с увеличенным количеством шашек, имеющих оптимально подобранный угол наклона стенок. Улучшенное сцепление как с заледеневшей, так и c покрытой снежной кашей дорогой дает частое расположение ламелей по всей ширине протектора и повышенная эластичность шашек. Оптимальное сопротивление слашплэнингу — скольжению по слякоти и снежной каше — это результат тщательно проработанной формы шины. Зимние шины Viatti Brina в буквальном смысле разрезают растопленный снег и моментально выгоняют его из зоны контакта покрышки с дорогой за счет скошенных шашек в плечевой зоне протектора.

«Достоинства: Резина СУПЕР!!! Купил в автопарк более двадцати комплектов разных размеров! Ни с одной проблем не было, всё отлично! Рекомендую!», — отмечает Дмитрий на сайте Я.Маркет по итогу эксплуатации шин Viatti Brina.

Всего в модельном ряде линейки представлены шины с посадочным диаметром от 13 до 18 дюймов – 31 модель. Так, что зимние легковые Viatti Brina могут подойти для комплектации большинства автомобилей.

Источник: https://www.viatti.ru/ru/tyre_catalog/winter/ViattiBrina/

https://kamatyres.shop/catalog/legkovye_shiny/legkovye_zima/viatti/viatti_brina_v_521/

https://www.td-kama.com/ru/tyre_info/1455/

https://auto-dealer.ru/news/2022-02-22-shiny-viatti-brina-optimalnyy-vybor-dlya-goroda/