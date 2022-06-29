MYLE Vape завоевала награду «Лучший бренд» на премии MENA Vape Awards 2022

MYLE Vape, мировой бренд, пользующийся доверием и любовью потребителей, получил награду «Лучший бренд» на церемонии вручения премии Middle East & North Africa (MENA) Vape Awards, состоявшейся на прошлой неделе в Дубае. Ранее в этом месяце компания была удостоена звания «Лидер отрасли» на церемонии вручения премии Vapouround Awards, прошедшей в Великобритании.

«Я по-настоящему польщен тем, что отрасль признала наш успех как глобального бренда и лидера в сфере производства электронных сигарет. Это также задает для нас как для компании высокую планку. Мы гордимся своими инвестициями в исследования и разработки и обеспечиваем разработку компанией MYLE безопасных и эффективных продуктов для вейпинга, которыми можно пользоваться по всему миру», — заявил соучредитель и генеральный директор компании Ариэль Горелик (Ariel Gorelik).

Ариэль Горелик основал MYLE в возрасте 30 лет в стремлении создать безопасный и эффективный бренд электронных сигарет и за последние 7 лет превратил MYLE во всемирно признанного лидера отрасли. Тот факт, что Горелику сейчас всего 37 лет и он добился такого уровня признания в качестве лидера в этой стремительно развивающейся и постоянно меняющейся глобальной отрасли размером 18 миллиардов долларов, является поистине примечательным.

«Необходимость оставаться на шаг впереди в отрасли, непрерывно внедряющей инновации и меняющейся под влиянием законодательства конкретных стран, не только представляет собой трудную задачу, но и держит нас в тонусе в каждом аспекте развития бизнеса», — добавил Горелик.

На прошлой неделе на World Vape Show в Дубае MYLE представила продукты Meta Bar и Meta Pod System для оптовых компаний, дистрибьюторов и ритейлеров. Эти готовящиеся к выпуску продукты вызвали ощутимый энтузиазм среди преданных B2B-клиентов компании.

Международная компания MYLE Vape, основанная в 2015 году, была создана для обеспечения безопасной и популярной альтернативы горючим сигаретам, которая удовлетворяла бы потребителей с точки зрения простоты использования, индивидуализации и долговечности.

Компания MYLE Vape создала продукты, получившие мировое признание, и предложила инновационные решения благодаря многолетнему опыту работы в отрасли, накопленному руководством, в сочетании с производственной командой мирового класса и бюджетом на научные исследования и разработки, постоянно увеличивающимся с момента основания компании. Компания MYLE Vape производит одноразовые электронные сигареты, дополнительные pod-системы, подзаряжаемые устройства и аксессуары для вейпинга, которые продаются по всему миру за пределами Соединенных Штатов.