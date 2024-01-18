Мюзикл «Ночь счастливых надежд» Татьяны Тур дарит добро тем, кто в нем нуждается

Новогодняя сказка «Ночь счастливых надежд» вот уже второй год подряд дарит зрителям ощущение семейного тепла и уюта. С каждым годом шоу, генеральным продюсером которого является Татьяна Тур, становится масштабнее и продолжает покорять сердца тысяч зрителей, ведь мюзикл был создан не только для детей, но и для их родителей: он наполнен необычными персонажами, интерактивами со зрителями, волшебством и глубокими философскими смыслами. А автором стихов к заглавному саундтреку мюзикла “Ночь счастливых надежд” стал сам Михаил Гуцериев. Режиссёром мюзикла по традиции стал Алексей Голубев.

«И снова мы дарим детям и их родителям волшебный праздник под названием «Ночь счастливых надежд». Я рада, что второй год подряд часть билетов мы передаём на благотворительность в детские дома и благотворительные фонды. Я считаю это правильным решением ― дарить малышам настоящую сказку в первые дни наступившего года. Каждый ребенок, посетивший представление, уходит с невероятными эмоциями и подарком. И это очень важно», — поделилась генеральный продюсер Gutseriev Media и основатель Sound Media Татьяна Тур.

«Мы, команда MAG Film & Show, очень трепетно относимся к этому «ребенку», ведь эта музыкальная постановка ― наш авторский продукт: каждая песня, каждый герой, каждая философская мысль, заложенная в уста персонажей и песен, продумывались нами детально. Время не стоит на месте, и мы стараемся ему соответствовать. В этом году мы внесли в сценарий некоторые правки для усиления драматургии и зрелищности, и премьерный показ доказал, что это было не зря», — рассказал автор шоу, режиссёр-постановщик Алексей Голубев.

В этом сезоне авторы обозначили главной темой загадочной истории — ЛЮБОВЬ. В сказке появились дополнительные герои. Одну из главных ролей, королеву, сыграла народная артистка России Валерия.

Музыкальный спектакль «Ночь счастливых надежд» сейчас стал не только развлекательно-философским. Это проект, который дарит добро тем, кто в этом особенно нуждается.

Премьерный показ «Ночь счастливых надежд» 2 января посетили более пяти тысяч гостей, а спектакли продлились до 5 января 2024 года.

Полюбившиеся зрителям за дни показов образы героев на сцене воплотили: Валерия, Милана Хаметова, Катерина Шпица, Владимир Березин, Наталья Гордиенко, Гарик Зебелян, Матвей Балов, Николай Демидов, Ева Бристоль, Ладислав Бубнар, Никита Бурячёк, Ирина Барбулат, Юлия Олейник и Элина Дагаева.