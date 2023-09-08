На 5 заседании по GIP объявлено о создании отделения GIP АСЕАН, Видении 2026 и новой РГ

В Пекине состоялось 5-е пленарное заседание, посвященное «Принципам зеленых инвестиций» (GIP) в рамках инициативы «Пояса и пути». В заседании приняли участие больше 100 представителей более чем 50 организаций-членов из Азии, Европы, Великобритании и Африки.

Чтобы не отставать от глобальных тенденций в области устойчивого финансирования, в принципах GIP обновилась среднесрочная стратегия и было объявлено Видение 2026/2030, в котором вводится пункт «Переход». В обновленной версии Видения также повышены целевые показатели и ожидания в отношении действий по анализу рисков, раскрытию информации и зеленым инвестициям.

Как указано в Видении, цель принципов GIP — расширить взаимодействие с заинтересованными сторонами в рамках инициативы «Один пояс и один путь», чтобы увеличить поток «зеленых» инвестиций через региональные офисы в Центральной Азии, Африке и Юго-Восточной Азии. Было объявлено, что в качестве третьего регионального офиса будет создано отделение GIP АСЕАН, сопредседателями которого будут д-р Мари Пангесту (Mari Pangestu), бывший управляющий директор Всемирного банка, и Рино Доносепоэтро (Донни) (Rino Donosepoetro (Donny) , вице-председатель АСЕАН и уполномоченный президент банка Standard Chartered в Индонезии.

Мари тепло приветствует данное отделение АСЕАН как платформу для обмена идеями и опытом между политиками, финансовыми учреждениями и корпорациями. К приоритетным задачам этого отделения будет относиться финансирование переходного периода для содействия справедливому и доступному переходу к альтернативным источникам энергии.

Донни надеется, что отделение сможет послужить «супер-связующим звеном» для фирм, инвесторов и правительств, распространять знания об устойчивом развитии и ускорять поток «зеленого» капитала.

Чтобы облегчить реализацию Видения и наращивать потенциал, на встрече было объявлено о создании новой рабочей группы по финансированию на переходном этапе во главе с банками BOC и DBS. Целью рабочей группы является помощь членам и клиентам в переходе на низкоуглеродные технологии путем разработки и реализации планов перехода и инновационных продуктов. Участники GIP продемонстрировали большой энтузиазм в ходе панельной дискуссии. Старший вице-президент банка DBS Джордж Ванг (George Wang) заявил следующее: «Переходный период — это самая важная часть нашего будущего бизнеса».

Д-р Ма Цзюнь (Ma Jun) сопредседатель GIP и председатель Комитета по «зеленым» финансам Китая, отметил появление важных глобальных тенденций в области устойчивого финансирования, включая Рамочную программу G20 по финансированию переходного периода, стандарты Совета по международным стандартам устойчивого развития (ISSB) и растущее внимание инвесторов к природе и биоразнообразию. «Рабочие группы и отделения GIP будут учитывать эти тенденции в своей деятельности для наращивания потенциала», — заявил Ма Цзюнь.

Сэр Уильям Рассел (William Russell), сопредседатель GIP и бывший лорд-мэр Лондонского Сити, подчеркнул важность перехода производств развивающихся рынков на нетто-нулевой уровень выбросов и то, что потенциал имеет решающее значение для перехода. «GIP демонстрирует, как наращивается потенциал в развивающихся странах», — заявил Уильям Рассел.

Цзинь Чжунсия (JIN Zhongxia) глава международного отдела Народного банка Китая, признал ключевую роль, которую принципы GIP сыграли в качестве глобальной платформы для действий. Он ожидает, что принципы GIP будут применяться в трех областях, включая поддержку экологически чистой деятельности, содействие переходу и наращивание потенциала.

Рахул Ахлувалиа (Rahul Ahluwalia), заместитель британского Комиссара Его Величества по вопросам торговли в Пекине, отметил важные действия, предпринятые Китаем для решения проблемы изменения климата, и огромный потенциал для углубления китайско-британского сотрудничества в области устойчивого финансирования.

Для демонстрации передового опыта в области «зеленых» инвестиций в рамках инициативы «Один пояс и один путь» и реализации принципов GIP был выпущен сборник примеров GIP.

Секретариат объявил победителей премии GIP Awards 2023 года в знак признания исключительной реализации принципов GIP и внедрения инновационных продуктов членами GIP.