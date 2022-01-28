На 6-м международном форуме Heterojunction две награды вручены Risen Energy

В городе Уси на востоке Китая успешно завершился 6-й международный форум в сфере продукции массового производства и цепочек поставок Heterojunction. Ведущий мировой производитель солнечных модулей высокой мощности Risen Energy был приглашен принять участие в этом мероприятии и получил две награды — в том числе за новаторство (Pioneer 2021 в номинации Heterojunction Cell Industry) и качество поставок (2021 Best Supplier в номинации Heterojunction Cell Modules) — за свою высокоэффективную технологию производства ячеек N-типа с широкими возможностями для интеграции.

Награды за достижения в отрасли элементов с гетеропереходом вручаются за вклад в развитие технологий, передовые методы управления производственной деятельностью и возможность массового производства. 16 декабря 2021 г. компания Risen Energy объявила о получении сертификата TUV SÜD для серии высокопроизводительных модулей с гетеропереходом, способных обеспечивать максимальную мощность 721,016 Вт и повышающих эффективность работы модуля на 23,65%. Для компании мировой рекорд в гетеропереходной отрасли стал третьим за год. Risen Energy входит в число новаторов в области производства фотоэлектрических элементов. Компания ведет разработку технологий для гетероперехода N-типа и стремится содействовать технологическому преобразованию, взяв за образец свою технологию N-типа. Премия Pioneer Award присуждается за достижения компании в области инноваций.

Кроме того, Risen Energy тесно сотрудничает с различными категориями поставщиков с целью создания экосистемы гетеропереходных продуктов для обеспечения крупных поставок солнечных модулей с ячеистой структурой и гетеропереходом за счет значительного сокращения себестоимости продукции и ее популяризации. По состоянию на конец третьего квартала 2021 года общая мощность поставленных компанией солнечных модулей с гетеропереходом достигла свыше 93 МВт, что помогло Risen Energy укрепить свои лидирующие позиции в отрасли. В рамках своей стратегии глобализации Risen Energy запустила пилотную производственную линию мощностью 500 МВт/год на заводе Jintan в Чанчжоу (провинция Цзянсу). На сегодняшний день завод экспортирует свою продукцию в другие страны, а также поставляет ее на китайские промышленные и коммерческие рынки.

В 2022 году компания Risen Energy планирует расширить сферу проведения исследований и разработок, чтобы удовлетворить растущий спрос на альтернативные источники энергии в Китае и за его пределами, а также внести свой вклад в реализацию обязательства Китая по достижению пика выбросов CO2 к 2030 году и углеродной нейтральности — к 2060 году («Цель 30·60»). Действия компании будут способствовать экологически безопасному производству ячеек и солнечных модулей с гетеропереходом, внедрению доступных технологий наряду с разработкой более эффективных и прибыльных решений.