На «Авторадио» продолжает выходить цикл передач «ТыЭтоЯ»

Ведущая цикла передач «ТыЭтоЯ» в эфире «Авторадио» Татьяна Гордеева в субботу и воскресенье продолжит обсуждение проблем воспитания детей с детскими психологами и звездными родителями. В очередных выпусках программы слушатели узнают, как правильно критиковать ребенка, чтобы не задеть его чувств, и почему в воспитании собственных детей очень важен родительский пример.

В субботу 21 ноября гостями «ТыЭтоЯ» станут психолог Екатерина Бурмистрова, мама 11 детей, и Алексей Ягудин, знаменитый российский фигурист, папа двух дочек. Они поделятся мнением о критических замечаниях в адрес своих детей. Также разговор пойдет о связанных с высказыванием критических замечаний стереотипах, словах, которые стоит выбирать, чтобы ребенок не испытал обиду и не закрылся, о том, допустима ли в присутствии других людей критика ребенка.

В воскресном выпуске в студию придут психолог Руслан Молодцов и певица Слава. Тема их разговора – насколько важен для детей пример родителей. Слушатели программы узнают, как понять, что дети видят в своих родителях, как начинают себя вести дети, когда родители требуют от них того, чего не делают сами и многое другое.