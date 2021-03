На базе ОЭЗ «Иннополис» реализуется инициатива Yes She Can!

10 марта стартовала инициатива Yes She Can! В течение года на базе особой экономической зоны будет проходить ряд мероприятий по нескольким направлениям: предпринимательство и привлечение инвестиций для стартапов, построение успешной карьеры в корпорациях, образование, развитие в индустрии STEM, развитие комьюнити. Инициаторы — сообщества Impulse4Women, Ladies Who Tech, Women Strategy и ОЭЗ «Иннополис».

По данным Росстата, в 2019 году женщины-руководители составляли 1,9% от общего числа населения России. При этом женщин, занятых в области информационных технологий — 0,5%, мужчин — 2.6% (следовательно, женщин в отрасли 19%). Для сравнения: в мире количество женщин в IT колеблется на уровне от 25% (Канада, Латвия, Румыния) до 30% в США и Болгарии. Стартапы, возглавляемые женщинами, получили всего 2,3% венчурного финансирования в 2020 году.

Чтобы переломить статистику, представители бизнес-сообщества, а также организации, поддерживающие женское предпринимательство, инициировали движение Yes She Can!

«Мы все чаще видим, как женщины, работающие в ведущих IT-компаниях, уходят, чтобы основать свои стартапы и привлекать капиталы […] Чем больше женщин выбирают бизнес, тем больше женщин это вдохновляет», — считает основательница Jane VC Дженнифер Неундорфер.

Инициатива Yes She Can! проводится, чтобы осветить значимость женского лидерства и помочь большему числу женщин занимать проактивную позицию в выборе будущего образования, построения карьеры и создания своего бизнеса. В рамках инициативы запланированы обучающие вебинары, митапы, консультации в вопросах построения карьеры для женщин, конкурс стартапов. Кульминацией инициативы будет масштабная международная конференция в области женского лидерства и предпринимательства, которая пройдет осенью 2021 года в Иннополисе.

«Несмотря на то, что сфера IT — одна из самых передовых в нашей стране, женщин по-прежнему не так много. В том числе это связано с гендерным разрывом в заработной плате. В прошлом году он составлял 31.8%. Но проблема не только в этом. В Иннополисе предпринимательницы рассказывали о трудностях ведения бизнеса в IT. Несмотря на это, есть множество примеров, когда женщины с детьми успешно справлялись и с воспитанием детей, и с ведением технологического бизнеса. Мир технологий — это глобальный рынок, где есть место каждому, кто хочет быть частью его», — говорит представитель ОЭЗ «Иннополис».

Инициатива Yes She Can! продемонстрирует, как женщины привносят свой вклад в глобальную трансформацию и цифровизацию. Эксперты обсудят, какие качества важны для женщин 21 века, чтобы быть успешными во всех сферах жизни, и попробуют разобраться, как трансформируется роль женщины.

Организаторы также объединили бизнес-ангелов и представителей венчурных фондов, которые ищут проекты с женскими командами или женщинами-фаундерами. Желающие могут подать заявку и участвовать в питч-сессии и найти инвестиции для развития проекта.

Еще несколько трендов, которые побудили сообщества создать инициативу:

В 2019 году у 20% глобальных стартапов, получивших первый раунд финансирования, были женщины-основатели, что вдвое больше, чем в 2009 году (10%).

За последние пять лет около 9 900 стартапов, собравших первоначальный раунд финансирования, были во главе с женщинами-основательницами, что почти вдвое больше, чем в предыдущие пять лет с 5 300 стартапами.

Стартапы с женщиной-основателем нанимают в свой штат в 2,5 раза больше женщин, чем «мужские» стартапы. Компании с женщиной-основателем и женщиной-руководителем нанимают в шесть раз больше женщин.

Новый анализ McKinsey показывает, что рабочие места женщин в 1,8 раза более уязвимы во время пандемии коронавируса, чем рабочие места мужчин: женщины составляют 39% мировой занятости, но по состоянию на май 2020 года на них приходится 54% общих потерь рабочих мест.

Yes She Can! объединила фаундеров startup и VC-индустрий, лидеров российских технологических компаний, женских инициатив и сообществ, ведущих IT-специалисток и экспертов. Инициаторы — ОЭЗ «Иннополис», Impulse4Women, Ladies Who Tech, Women Strategy.