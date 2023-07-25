На бюджетную форму обучения можно поступить в Санкт-Петербургскую теннисную Академию (SPTA)

В мае 2023 года состоялась встреча директора компании National Scouting Report (NSR) Тима Вилкисона с членом Федерации тенниса Санкт-Петербурга Артемом Кирилловым. Компания NSR занимается подготовкой теннисистов для бесплатного поступления в колледжи США, отбирая для подготовки лучших спортсменов со всего мира. Американцы высоко оценивают российских теннисистов и готовы оплачивать их обучение. Санкционная политика в этом случае значения не имеет: в США готовы принимать для обучения детей из России.

Артем Кириллов является тренером категории Level A международной организации тренеров GPTCA ATP. Артем имеет опыт работы за границей, и в свое время он лично ощутил большую разницу между зарубежными и отечественными принципами обучения теннису. Созданная Артемом Кирилловым Санкт-Петербургская теннисная Академия (SPTA) – место для подготовки спортсменов международного уровня, которое существует на базе спорткомплекса «Динамит» и обучает с 2020 года.

SPTA – уникальная экосистема, объединяющая опыт европейских и американских школ тенниса. Академия обеспечивает эффективный тренировочный процесс и помогает выявить спортивный потенциал ученика. Комфортное проживание, получение школьного образования и тренировки — всё это происходит в стенах Академии SPTA.

Тим Вилкисон отметил, что у юных спортсменов SPTA есть высокий потенциал, и предложил наладить сотрудничество, предполагающее бесплатное поступление спортсменов в колледжи США после окончания SPTA. Достигнуты договоренности, что со стороны компании NSR будет осуществляться полное сопровождение юных теннисистов на пути поступления в американские колледжи. И это работает: по программе международного сотрудничества уже уехала одна выпускница SPTA.

Артем Кириллов считает, что такая практика поможет нашим спортсменам обогатить свой профессиональный опыт различными подходами и новыми техниками игры, а затем применить все полученные за границей навыки в России.

Благодаря такому партнерству и спонсорству компании NSR спортсмены имеют шанс поступить в SPTA на бюджетную форму обучения. Сейчас Санкт-Петербургская академия тенниса как раз проводит новый набор, старт обучения – сентябрь 2023.

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