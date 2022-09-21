На Чемпионате мира по шахматам для юношей и девушек в Румынии москвичка взяла «бронзу»

Ученица школы №1533 «ЛИТ» Александра Шведова заняла третье место в категории девушек не старше 14 лет на Чемпионате мира по шахматам для юношей и девушек. Шведова, представляющая Московский дворец пионеров, набрала по швейцарской системе в одиннадцати турах 8,5 балла, сообщает газета «Мой район».

Данный чемпионат стал первым очным международным соревнованием подобного масштаба для детей по шахматам, говорит руководитель Детской юношеской спортивной школы имени М. М. Ботвинника Станислав Фокин. Школа имени М. М. Ботвинника работает при Московском дворце пионеров и по праву считается одной из сильнейших в стране.

Выступление нашей участницы можно считать успешным, Саша Шведова не просто выглядела достойно, она своим результатом по-настоящему защитила честь своей шахматной школы им. М. М. Ботвинника, и в трудный час высоко подняла знамя России, подчеркивает Фокин.