На Чемпионате мира по шахматам для юношей и девушек в Румынии москвичка взяла «бронзу»

Москва
21 сентября 2022

Ученица школы №1533 «ЛИТ» Александра Шведова заняла третье место в категории девушек не старше 14 лет на Чемпионате мира по шахматам для юношей и девушек. Шведова, представляющая Московский дворец пионеров, набрала по швейцарской системе в одиннадцати турах 8,5 балла, сообщает газета «Мой район».

Данный чемпионат стал первым очным международным соревнованием подобного масштаба для детей по шахматам, говорит руководитель Детской юношеской спортивной школы имени М. М. Ботвинника Станислав Фокин. Школа имени М. М. Ботвинника работает при Московском дворце пионеров и по праву считается одной из сильнейших в стране.

Выступление нашей участницы можно считать успешным, Саша Шведова не просто выглядела достойно, она своим результатом по-настоящему защитила честь своей шахматной школы им. М. М. Ботвинника, и в трудный час высоко подняла знамя России, подчеркивает Фокин.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Экономика

Компания Eco-Bat S.r.l. приостанавливает производство свинца в Италии

Общество

Сбер запустил маркетплейс ОСАГО для юрлиц и ИП

Общество

Авторские туры с программой на несколько дней могут заказать пользователи сервиса Tripster

Мир

IREX исследует воздействие поляризации СМИ в Европе, Евразии и Центральной Азии