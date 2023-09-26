На фестивале Global Citizen Франция объявила о выделении 40 млн евро фонду ECW

На фестивале Global Citizen в Нью-Йорке министр Франции по вопросам развития и международных партнерств Хрисула Захаропулу и исполнительный директор фонда «Образование не может ждать» Ясмин Шериф объявили о новом, дополнительном финансировании на сумму 40 миллионов евро от правительства Франции.

Фонд «Образование не может ждать» ( ECW ) направил 870 млн долларов США на реализацию своего стратегического плана на 2023—2026 гг. для помощи 20 миллионам детей, затронутых кризисом, чтобы дать им безопасность, надежду и возможность получения качественного образования.

«Отстаивание образования и эмансипации во всем мире — это безусловный приоритет для Франции. Согласно «Парижской повестке для людей и планеты», мы все должны сделать все возможное, чтобы каждая страна могла смягчить проблему нищеты и остановить изменения климата», — заявила министр Франции по вопросам развития и международных партнерств Хрисула Захаропулу. — Речь также идет о государствах, которые должны поддерживать политику развития, выделяя достаточное количество ресурсов. Поэтому я с особым удовольствием объявляю от лица Франции и президента Макрона о предоставлении 40 млн евро на поддержку деятельности фонда ECW в 2023—2026 гг.».

«Благодаря этому новому решительному и щедрому вкладу Франция является примером для подражания, — говорит исполнительный директор фонда ECW Ясмин Шериф. — Мы призываем государственных доноров, благотворительные фонды и частных лиц следовать этому примеру и присоединяться к нашим совместным усилиям по сбору 1,5 млрд долларов США к 2026 г. для предоставления качественного образования 20 миллионам затронутых кризисом девочек и мальчиков, чтобы они могли учиться, расти и перестраивать свои общества».

Около 224 миллионов детей по всему миру лишены возможности получать качественное образование из-за вооруженных конфликтов, принудительного переселения, обусловленных климатическими изменениями стихийных бедствий и других затяжных кризисов. Они нуждаются в неотложной поддержке для осуществления своего права на качественное инклюзивное образование.

Совместно со своими стратегическими партнерами фонд ECW уже помог 9 миллионам девочек и мальчиков, живущих в условиях самых тяжелых кризисов на планете.

Несмотря на активизацию доноров, за последние годы дефицит финансирования существенно увеличился. Сумма гуманитарных запросов на поддержку в обеспечении образования в кризисных условиях возросла почти втрое, с 1,1 млрд долларов в 2019 г. до почти 3 млрд долларов США на конец 2022 г.