На фестивале «ХИМФЕСТ» состоялись памятные мероприятия в честь Юрия Лужкова

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Российским Союзом химиков 6 июня 2026 года провели в Москве VII Фестиваль химии и спорта «ХИМФЕСТ». Площадкой масштабного события стала территория ВДНХ. Традиционно мероприятие было приурочено к празднованию Дня химика и собрало представителей предприятий отрасли, научного сообщества, студентов профильных вузов и молодых специалистов.

Открывая фестиваль, директор Департамента химической промышленности Минпромторга России А. В. Смирнов и президент Российского Союза химиков В. П. Иванов отметили высокий статус мероприятия.

На фестивале были предусмотрены различные форматы участия гостей: тематические экспозиции предприятий химического комплекса, спортивные соревнования и семейные активности, концертная программа. Особое внимание организаторы уделили популяризации инженерных и научных профессий среди молодёжи.

Одной из центральных тем фестиваля в этом году стало 90-летие со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. В честь юбилейной даты на «ХИМФЕСТе» был организован памятный забег, а в рамках праздничного телемарафона представили фильм, посвящённый работе Ю.М. Лужкова в отечественной химической промышленности и его роли в развитии отрасли.

Несмотря на широкую известность Юрия Лужкова как государственного деятеля, много лет подряд занимавшего пост мэра Москвы, значительная часть его профессиональной биографии связана с промышленностью и наукой. Он посвятил около трёх десятилетий работе в химической отрасли, занимаясь вопросами автоматизации производства и приборостроения. Пройдя путь от инженера и научного сотрудника до руководителя крупнейшего научно-производственного объединения «Химавтоматика», он внёс заметный вклад в развитие отечественных технологических решений для промышленности.

Под его руководством создавались современные системы управления производственными процессами, аналитические приборы и средства контроля, применявшиеся на предприятиях химического комплекса, а также в ряде других высокотехнологичных отраслей, включая оборонную сферу и космос. В дальнейшем, возглавив Управление по науке и технике Министерства химической промышленности СССР, Юрий Лужков координировал научные разработки и внедрение инноваций на предприятиях отрасли.

Деятельность в химической промышленности стала основой профессионального мировоззрения Юрия Михайловича, который перенес инженерный подход, основанный на понимании сложных технологических процессов и принципов их развития, в сферу государственного управления, рассматривая эволюцию города через призму взаимосвязи инфраструктуры, технологий, экономики и качества жизни людей.

Как рассказала председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Е. Н. Батурина, Юрий Михайлович всегда рассматривал научно-технологическое развитие как основу экономического роста и повышения качества жизни людей. По ее словам, память о Юрии Лужкове как об инженере, учёном и организаторе производства заслуживает особого внимания наряду с его государственной деятельностью.

В течение юбилейного года Фонд Юрия Лужкова продолжает реализацию просветительских инициатив, посвящённых научному и инженерному наследию Юрия Михайловича. Одним из ближайших мероприятий федеральной программы станет открытый лекторий «Юрий Лужков: путь от НИИ пластмасс до большой политики», который позволит широкой аудитории подробнее познакомиться с малоизвестными страницами его профессиональной биографии и вкладом в развитие отечественной промышленности.

На фото: Фестиваль ко Дню химика в Москве, 2026