На фестивале «От винта!» ежегодную премию им. Ю. М. Лужкова «Молодой инноватор» получит лучший изобретатель

В сентябре 2022 года в очередной раз пройдет Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!», в рамках которого состоится Технофорум.

Каждый фестиваль «От винта!» собирает сотни изобретений из всех регионов России, инновационных разработок, новых инженерных решений, предложенных будущей технологической элитой; значительная площадь выделяется для разработок молодых ученых из инжиниринговых центров.

На мероприятии будет вручена премия им. Ю.М. Лужкова «Молодой инноватор», учрежденная Фондом Юрия Лужкова совместно с фестивалем «От винта!» в 2021 году. Тогда же состоялось подписание соглашения о долгосрочном сотрудничестве между организаторами фестиваля и Фондом Юрия Лужкова с целью поддержки новаторской инициативы среди молодежи. Эта премия стала ежегодным призом одному из молодых изобретателей; решение о ее организации было принято в год 85-летия со дня рождения Юрия Лужкова.

В 2021 году премия им. Ю.М. Лужкова «Молодой инноватор» была присуждена Дарье Нехорошевой из Ханты-Мансийска за проект «ИК-спектрометрическая система парафазного контроля химического состава смесей жидких углеродов в резервуаре и способ выполнения спектрометрических измерений с ее использованием», который позволяет упрощенным способом анализировать состав жидкостей, повысить чувствительность и точность измерений, сократить время проведения анализа, использовать более широкий спектр аналитических действий, способствуя таким образом решению большего числа задач в науке и прикладных сферах.

Сотрудничество Фонда с фестивалем научно-технического творчества неслучайно – Юрием Лужковым были созданы новаторские решения для прикладных задач в таких сферах, как инфраструктура крупных городов, сельское хозяйство, пищевая промышленность, химическая промышленность, медицина и другие, он также уделял огромное внимание поддержке и развитию молодежи.

Для развития его прогрессивных идей, продолжения его начинаний, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель, и был создан Фонд Юрия Лужкова.

Деятельность Фонда строится по двум основным направлениям: сохранение общественного, политического, литературного, научного наследия Юрия Лужкова, его публикация в том формате, в котором наибольшее количество людей смогут с ним ознакомиться и воспользоваться; и развитие социокультурных инициатив и филантропических начинаний Юрия Лужкова с особым фокусом на образование и поддержку молодежи.