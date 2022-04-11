На финальной жеребьевке ЧМ по футболу состоялась презентация лазерного телевизора Hisense

Финальная жеребьевка Чемпионата мира по футболу FIFA в Катаре 2022™ прошла в Дохе 1 апреля при участии FIFA, правительства Катара, компании Hisense и других организаций. В качестве официального международного спонсора двух подряд Чемпионатов мира по футболу FIFA компания Hisense представила на этом мероприятии свой широко известный лазерный телевизор L9G TriChroma и объявила о проведении предстоящей глобальной маркетинговой кампании в рамках Чемпионата мира под лозунгом #PerfectMatch.

Лазерный телевизор Hisense L9G получил широкое признание на этом мероприятии

Во время мероприятия стенд компании Hisense посетили представители высшего руководства FIFA и различных футбольных ассоциаций. Генеральный секретарь FIFA Фатма Самура (Fatma Samoura) была глубоко впечатлена просмотром лазерного телевизора Hisense L9G с эффектом присутствия. Известный футбольный тренер заявил, что лазерный телевизор Hisense отлично подходит для просмотра футбольных матчей дома.

Президент Hisense на Ближнем Востоке и в Африке Джейсон Оу (Jason Ou) подчеркнул, что лазерный телевизор Hisense L9G был разработан как щадящий для глаз и недавно получил сертификацию TÜV Rheinland в качестве оборудования с низким уровнем излучения синего света. «Идеальная домашняя развлекательная система и звук кинематографического качества могут обеспечить покупателям максимальное погружение в атмосферу матча при просмотре Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup Qatar 2022™. С точки зрения разработки стратегии производства продукции, компания Hisense продолжит содействовать технологическому прорыву в структуре продукции, создавая высококачественную продукцию премиум-класса. Продукция премиум-класса компании Hisense станет оптимальным выбором для потребителей в будущем», — добавил Джейсон Оу.

Официально запущена глобальная маркетинговая кампания в рамках Чемпионата мира #PerfectMatch

В ходе мероприятия компания Hisense запустила глобальную маркетинговую кампанию в рамках Чемпионата мира по футболу с лозунгом «Perfect Match»‎, который означает, что Чемпионат мира по футболу станет идеальным футбольным событием, а продукция Hisense — идеальным выбором футбольных болельщиков для домашнего просмотра матчей.

Hisense, надежный бренд бытовой техники, обращается к миру с трибуны Чемпионата мира по футболу FIFA, стремясь представить мировой аудитории каждый идеальный матч. Кроме того, компания Hisense организует идеальные матчи для потребителей и болельщиков в рамках серии маркетинговых кампаний на протяжении всего Чемпионата мира по футболу, включая проект корпоративной социальной ответственности «Исчезающие футбольные поля»‎, Неделю супербрендов и т. д.

Компания Hisense увеличила инвестиции на Ближнем Востоке для укрепления позиций на мировом рынке Ближний Восток является одним из самых быстрорастущих рынков для компании Hisense. В настоящее время на Ближнем Востоке открыт первый международный флагманский магазин Hisense, а компания Hisense завоевала огромное признание благодаря невероятным технологиям и качеству продукции. В будущем Hisense использует свои права на спонсорство Чемпионата мира по футболу в Катаре для ускоренного стратегического внедрения на ближневосточный рынок. Для достижения этой цели она будет инвестировать больше средств в создание высокотехнологичной продукции премиум-класса и в то же время увеличит общий объем инвестиций в строительство заводов, чтобы обеспечить интеграцию исследований и разработок, производства и продаж.

В перспективе компания Hisense ставит своей целью добиться глобализации и повысить глобальную конкурентоспособность бренда за счет успеха на рынке Ближнего Востока и спортивного маркетинга, чтобы стать всемирно известным технологическим брендом.