На Форуме «ECO-MEDIA-Barents-2020» учредили новую международную организацию BRIES

В начале декабря Мурманск принимал крупный международный Форум «ECO-MEDIA-Barents-2020», в ходе которого был учрежден новый международный союз экологов и журналистов стран Баренцева региона BRIES. Одним из организаторов Форума стал Центр «ПОМОР», глава которого Тимофей Суровцев отметил, что организация была создана вовремя, ведь экологическое движение в странах Баренцева региона пострадало от ограничительных мер в условиях коронавирусной пандемии. По словам норвежского эколога Курта Оддекалва, в его стране, в частности, государство использует ситуацию, чтобы осложнить существование людям, критикующим его вредящие экологии решения.

У принимавших участие в Форуме «ECO-MEDIA-Barents-2020» экспертов создание нового международного сообщества BRIES вызвало оптимизм. В частности, член датской партии Красно-Зелёных Микаэл Хертофт рассчитывает на то, что это поспособствует эффективному пресечению попыток нанесения экологического вреда. Сообщество BRIES также поможет решать экологические проблемы в медиа пространстве.