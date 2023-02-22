На IDEX 2023 будет показан дрон-бомбардировщик, отлично показавший себя на учениях

Тактические БПЛА все чаще используются на поле боя и становятся одним из основных видов продукции в категории тактических вооружений благодаря своей высокой эффективности, стабильности и экономичности. Беспилотные бомбардировщики могут существенно сократить число жертв среди солдат и быстро развертываются на передовой, что позволяет минометным снарядам достигать эффекта управляемых ракет и эффективно наносить удары по целям неприятеля. На этот раз ближневосточная страна пригласила LOONGUAV принять участие в испытаниях с боевой стрельбой, которые привлекли к себе большое внимание со стороны военного руководства и соседних стран.

Основная функция беспилотного бомбардировщика заключается в том, чтобы сбрасывать бомбы с высокой точностью. В ходе этих учений LOONG 3 нес на себе минометные снаряды и пролетел до заранее определенной цели 10 км, автоматически сбросив бомбы на заданной высоте (300 м), точно поразив цель и вернувшись. Благодаря способности к стабильному полету и точному программному управлению LOONG 3 может выполнять высокоточные миссии по доставке бомб в радиусе до 70 км и нести для удара по цели два минометных снаряда калибром 81 мм или четыре калибром 60 мм.

После завершения бомбардировочной миссии командующий войсками приказал LOONG 3 провести бесшумную разведку на высокой высоте. БПЛА взлетел на высоту 1500 м и пролетел в целевой зоне 12 км для наблюдения через пусковые контейнеры на борту, переключился в инфракрасный режим для сканирования глубины пустыни и определил траекторию заданного транспортного средства в течение 1 минуты, использовав камеру с 360-кратным увеличением для фиксации и отслеживания цели, а также применил лазерный дальномер для точного определения местоположения заданного транспортного средства и в режиме реального времени отправил эту информацию в командный центр.

Испытания с боевой стрельбой, в которых участвовал LOONG 3, получили единодушно высокую оценку от командующего войсками и высших армейских чинов, что не только отражает превосходный производственный потенциал компании LOONGUAV, но и демонстрирует ее полное понимание потребностей на поле боя в качестве эксперта по тактическим БПЛА, производящего тактическую продукцию, удовлетворяющую потребности армии.