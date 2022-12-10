На II Конгрессе молодых ученых использовалась российская видеосвязь

С 1 по 3 декабря прошло одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России – II Конгресс молодых учёных. Гибридный формат мероприятия предполагал проведение очной части на федеральной территории «Сириус» и дистанционное участие посредством подключения по видеосвязи с помощью российской платформы ВКС Vinteo.

Для работы в гибридном формате организаторы Конгресса подготовили 16 залов – 14 залов общей деловой программы и 2 зала для совещаний и заседаний на высшем уровне. При этом 3 зала работали с двумя языками – осуществлялся синхронный перевод сразу с сервера ВКС Vinteo. Всего с использованием ВКС прошло 37 сессий деловой программы Конгресса с подключением свыше 70 онлайн-спикеров.

Дистанционные участники Конгресса подключались к сессиям сразу несколькими способами – через интернет-браузер по технологии WebRTC, с мобильных устройств через приложение Vinteo Mobile, а также со стационарных клиентов Polycom и Cisco по SIP-протоколу.

Впервые в истории Конгресса состоялась интерактивная встреча очных участников на площадке федеральной территории «Сириус» с космонавтами на борту Международной космической станции (МКС). Между программным сервером ВКС Vinteo и бортом МКС было установлено прямое соединение по протоколу H.323, видео передавалось в HD-формате с минимально возможной задержкой для такого типа подключения – 3-5 секунд. Эти параметры обеспечили диалог между участниками в зале и космонавтами на орбите в полноценном режиме телеприсутствия.

На Конгрессе активно использовался функционал интеллектуальных раскладок сервера ВКС Vinteo – в частности, возможность формирования отдельных раскладок для разных групп абонентов. Так, во время демонстрации презентаций для эфира и экранов в зале формировался один вид раскладки, а для остальных участников внутри ВКС – другой, обеспечивая максимальное удобство просмотра презентаций. Кроме того, все раскладки брендировались под мероприятие.

В центральной аппаратной на базе API программного сервера ВКС Vinteo был сформирован контрольный мониторинг подключений в 16 залах, что позволило на одном мониторе контролировать подключения спикеров сразу на всех площадках.

«Организаторы Конгресса отметили важную возможность Vinteo – подключать в одну конференцию абонентов по разным протоколам, что особенно помогло при работе с МКС. Используя обычный ноутбук с установленным программным клиентом Vinteo Desktop, организаторы смогли без проблем провести сначала технический тест и пообщаться с космонавтом Дмитрием Петелиным, а на следующем витке МКС подключить уже целый зал с очными участниками для полноценной встречи с членами отряда космонавтов Роскосмоса», – рассказал директор компании Vinteo Роман Самойлов.

О мероприятии, https://конгресс.наука.рф/

II Конгресс молодых ученых организован в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного Совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Конгресс объединил представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников, которые добились значимых результатов в своих исследованиях.

Организаторы Конгресса – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Оператором Десятилетия науки и технологий выступает АНО «Национальные приоритеты».

О компании, www.vinteo.ru

Vinteo – российский производитель программного обеспечения и оконечных устройств видеоконференцсвязи (ВКС) профессионального класса (telepresence), поставщик инжиниринговых услуг в области видео. Продукты Vinteo работают на базе международных стандартов ITU-T и протоколов H.323 и SIP, обеспечивают максимальную совместимость с решениями ВКС сторонних производителей. Среди заказчиков компании крупнейшие коммерческие организации и государственные структуры – Верховный Суд РФ, Фонд Росконгресс, Росфинмониторинг, Минприроды, ВЦМК «Защита», Эндокринологический научный центр (ЭНЦ) РАМН, ПАО МРСК центра, Мосгаз, Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского, МГУ, Служба информационной связи и информации, Санкт-Петербургский горный университет, Правительство Ивановской области и др.

Vinteo входит в состав Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и НП «РУССОФТ». Разработки компании включены в Единый реестр российского ПО и представлены в официальном перечне рекомендованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ аналогов по замене популярных иностранных сервисов видеосвязи Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams и др.