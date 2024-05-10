На Innovative Product Launch Huawei в Дубае были представлены новые продукты

На мероприятии Huawei по запуску инновационных продуктов (Innovative Product Launch) в Дубае компания анонсировала основные новые носимые, аудио и интеллектуальные офисные продукты, включая совершенно новые часы HUAWEI WATCH FIT 3, обновленный и модернизированный ноутбук HUAWEI MateBook X Pro и первый планшет Huawei с дисплеем последнего поколения PaperMatte , HUAWEI MatePad 11,5″S и другие.

Этот запуск продуктов также имел большое значение для бренда, поскольку впервые за последние несколько лет было проведено международное мероприятие такого масштаба, когда так много продуктов запускается одновременно на нескольких рынках, предлагая потребителям не только новое инновационное оборудование, но и представляя самостоятельно разработанные программные решения, такие как приложение GoPaint. Исходя из вступительной части, Huawei также рассмотрит вклад HUAWEI XMAGE в фотографию посредством технологических инноваций, совершенствуя свои продукты и способствуя развитию культуры мобильной фотографии. Сразу после запуска этого продукта мы проводим еще одно мероприятие здесь, в Дубае, под названием «A Heartwarming World – 12 Years of Huawei Photography».

Слоган «Fashion Forward» очень точно отражает суть носимых устройств Huawei и одновременно стремление компании закрепить за собой место действительно высококлассного бренда. Совершенно новые часы WATCH FIT 3 унаследовали классический квадратный дизайн более ранних моделей FIT, в то время как материалы и производственные процессы, дизайн взаимодействий и расширенный выбор цветов ремешков представляют собой большой шаг вперед. Все инновации в элементах дизайна служат реализации единой концепции Huawei «Fashion Squared». Большой плавающий дисплей AMOLED с диагональю 1.82″ высокой четкости обеспечивает более широкое трехмерное изображение. Корпус часов из алюминиевого сплава имеет роскошную текстуру. Тонкий, всего 9,9 мм толщиной, и весом 26 г, корпус часов не тяжелее ягоды клубники, что делает его самым легким и тонким представителем в своей серии. Благодаря разнообразным цветовым решениям и яркому пользовательскому опыту, включая потрясающее вращающееся колесико, часы WATCH FIT 3 не только просты в использовании, но также приковывают внимание к запястью.

Что касается фитнеса, WATCH HUAWEI FIT 3 призваны стать персональным тренером прямо на запястье пользователя. Приложение Stay Fit было полностью обновлено. База данных продуктов питания была расширена, чтобы лучше представить предпочтения 50 различных стран и регионов. Была также добавлена новая функция анализа питания, помогающая пользователям найти баланс между диетой и физическими упражнениями, а также использовать научный подход для более здоровой потери веса. WATCH FIT 3 также знаменуют собой дебют функции Smart Sports, которая рекомендует выполнять определенные виды упражнений в течение определенного периода времени, основываясь на привычках пользователя, погодных условиях и статусе колец активности, чтобы побудить пользователей развивать здоровые привычки.

Что касается мониторинга состояния здоровья, WATCH FIT 3 оснащены функцией HUAWEI TruSleep™4.0, которая была всесторонне усовершенствована по сравнению с предыдущими версиями. TruSleep™4.0 охватывает более полный спектр физиологических показателей. Ее система оценки сна была улучшена и предлагает интерпретацию паттерна сна и индивидуальные рекомендации. Кроме того, новая функция Sleep Breathing Awareness (контроль дыхания во сне) позволяет пользователям спать более спокойно. WATCH FIT 3 также оснащены системой мониторинга показателей здоровья HUAWEI TruSeen™ 5.5, обеспечивающей на 30 % более стабильный мониторинг сердечного ритма. Интерфейс SpO2 обновлен, и пользователь может проверить свой текущий SpO2 всего за 25 секунд.

В прошлом году, 12 декабря, Huawei провела мероприятие по запуску продуктов в Дубае, посвященное концепции «Creation of Beauty» (Создание красоты). Это стало сигналом о том, что концепция продуктов Huawei сдвигается от умного офиса к созданию красоты, а продукты направлены на то, чтобы помочь пользователям создавать уникальные и красивые творения и раскрывать творческий потенциал каждого пользователя.

Новейшая версия ноутбука HUAWEI MateBook X Pro наследует технологические инновации, эстетичный дизайн и интеллектуальный опыт, которые заложены глубоко в ДНК ПК Huawei. Технические прорывы позволили Huawei создать лёгкий и мощный ноутбук. Все устройство весит всего 980 г и имеет толщину 13,5 мм. Это один из всего лишь двух ноутбуков с высокопроизводительным процессором Intel® Core™ Ultra 9, который весит менее 1 кг.

Huawei систематически внедряет инновационные продукты в MateBook X Pro, начиная с элементов нижнего уровня, таких как архитектура HUAWEI Cloud Falcon и система рассеивания тепла Shark Fin, и заканчивая технологией адаптивной производительности Super Turbo, что обеспечивает высокую производительность, которая будет лучше поддерживать пользователей в их творческих начинаниях. Помимо того, что архитектура HUAWEI Cloud Falcon позволяет Huawei сделать MateBook X Pro легче, она также обеспечивает более компактное расположение внутренних элементов ноутбука с ощутимыми преимуществами для времени автономной работы, рассеивания тепла и воспроизведения звука. Система рассеивания тепла Shark Fin была полностью модернизирована, так что даже в сценариях с большой нагрузкой, таких как рендеринг видео 4K или компиляция кода, программное обеспечение будет работать так же плавно, как и раньше. Последняя версия Super Turbo разумно распределяет системные ресурсы, позволяя пользователям загружать и открывать большие файлы с невероятной скоростью и переключаться между задачами за миллисекунды.

Концепция «Создание красоты», представленная в декабре прошлого года, достигла своего рода апофеоза на последнем мероприятии Huawei в Дубае с запуском HUAWEI MatePad 11.5″S, первого продуктивного планшета с дисплеем HUAWEI PAPERMATTE нового поколения. Huawei раскрыла впечатляющие характеристики HUAWEI MatePad 11.5″S, включая соотношение сторон 3:2 (очень близкое к легендарному «золотому сечению»), частоту обновления 144 Гц и разрешение 2,8K.

Инновационный дизайн дисплея PaperMatte снижает отражательную способность поверхности до уровня ниже 2 % и устраняет 99 % световых помех, так что в ярко освещенных помещениях или даже на солнце пользователи могут удобно читать текст или смотреть видео.

Планшет также поставляется с предустановленным приложением Notes. Давние пользователи приложения Notes обнаружат приветственные новые функции, такие как Note Replay, которая позволяет делать простые заметки во время записи встречи. После этого можно просто коснуться заметки, чтобы вернуться к соответствующему моменту времени в аудиозаписи, что делает поиск информации проще и эффективнее, чем когда-либо прежде.

Чтобы доставить радость от рисования всем потребителям, Huawei выпустила собственное приложение GoPaint.

Это приложение было совместно разработано лабораториями Huawei 2012 Laboratories и другими научно-исследовательскими группами из восьми областей, включая материалы, физическую оптику и графический рендеринг. Huawei также работала с ведущей командой по изобразительному искусству над созданием приложения с яркими и реалистичными эффектами письма и живописи. Оно насчитывает более 100 различных виртуальных кистей и новаторских реалистичных текстур, предоставляя пользователям реалистичные и натуральные холсты для рисования. Благодаря FangTian Painting Engine GoPaint поддерживает большое количество слоев, низкую задержку и высокую частоту кадров для мгновенной реакции на мазки кисти пользователя. В сочетании с мощной производительностью планшетов Huawei GoPaint предлагает аутентичное, профессиональное, умное и простое в использовании приложение для рисования, которое понравится как любителям рисования, так и профессионалам.

Huawei потратила три года на исследования и разработку GoPaint. Хотя ресурсов, потраченных на данную работу, было бы достаточно для разработки нового планшета, вместо этого цель состояла в том, чтобы предложить пользователям планшетов по всему миру приложение для рисования, которое было бы бесплатным, с расчетом на то, чтобы у каждого человека была возможность создавать красивые вещи.

Huawei заявила, что GoPaint будет включать в себя полный набор учебных курсов, которые помогут пользователям освоить каждый инструмент в приложении. Пользователи могут учиться по ходу дела, начиная с простого и постепенно углубляя свои знания о функциях более высокого уровня.

Кроме того, запуск инновационного продукта включал в себя презентацию FreeBuds 6i с расширенными возможностями шумоподавления. Мероприятие в Дубае также дало возможность познакомиться с HUAWEI MateBook 14, ноутбуком с профессиональным 2,8K OLED-дисплеем, часами WATCH HUAWEI GT 4, которые теперь доступны в зеленом цвете, и часами WATCH HUAWEI 4 Pro Space Edition, которые могут похвастаться новым космическим дизайном. Сразу же после мероприятия по запуску продуктов, с 8 по 10 мая, Huawei проведет выставку под названием «A Heartwarming World – 12 Years of Huawei Photography» в пространстве Concrete на Alserkal Avenue в Дубае. Это будет крупнейшая фотовыставка, которую когда-либо проводила компания Huawei. Невероятные фотоработы, представленные в Дубае, также можно посмотреть в Интернете в официальных аккаунтах Huawei в социальных сетях.