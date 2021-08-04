На IV Международной олимпиаде школьников по экономике москвичи завоевали четыре медали

Москвичи принесли сборной России четыре медали на IV Международной олимпиаде школьников по экономике. Золотую медаль получила ученица школы №57 Софья Пирогова. Три серебряных медали на счету Михаила Грязнова из школы Центра педагогического мастерства, Маргариты Шевцовой из лицея «Вторая школа» и Максима Филиппова из лицея НИУ ВШЭ. Также серебро завоевал Борис Иванчиков из Челябинской области.

В состязаниях, организаторам которых в этом году выступила Латвия, приняли участия сборные из 44 стран. Состав российской команды был определен по результатам Всероссийской олимпиады школьников и дополнительного отбора. Соревнования проходили с 26 июля по 1 августа в дистанционном формате среди школьников в возрасте от 16 до 18 лет, свободно владеющих английским языком. Вне основного зачета для всех желающих параллельно олимпиаде проходило соревнование Open Track по тем же заданиям.

Впервые Международная олимпиада школьников по экономике прошла в 2018 году в Москве.