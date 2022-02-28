На каждом этапе производства моторных масел «Татнефть» проходит контроль качества

Моторное масло «Татнефть» становится все более популярным в России. Разбираемся, в чем его преимущества, называем главные характеристики и отвечаем на вопросы, которые могут возникнуть у автолюбителей.

Моторные масла компания «Татнефть» производит на мощнейшем комплексе нефтехимии «Танеко» в Нижнекамске. Местные изопарафиновые масла, которые служат основой для «синтетики», прошли тестирование в независимой лаборатории «Аутомоболише Прюфтехник Ландау» в Германии по более чем 45 показателям. Исследования показали, что они соответствуют стандарту Американского нефтяного института API 1509.

— Единая технологическая цепочка от производства базовых масел до выпуска смазочных материалов и их фасовки позволяет контролировать качество продукции на каждом этапе. Производственный процесс полностью автоматизирован. На каждом этапе производства продукция проходит контроль качества в заводской испытательной лаборатории, — рассказали в «Татнефти».

Еще одна особенность – для производства масел в компании используют не просто импортные присадки, а одобренные такими автопроизводителями, как Mersedes Benz, VW, MAN, Volvo, Opel.

Ну и как результат — моторные масла «Татнефть» получили свидетельство от Ассоциации автомобильных инженеров России по итогам «успешных лабораторных и стендовых испытаний российскими автопроизводителями», в частности, КамАЗом и АвтоВАЗом.

Где используются масла «Татнефть»?

Моторные масла «Татнефть», что называется, универсальны. То есть, их успешно применяют даже в суровых климатических условиях. Это объясняется низкой температурой застывания, что обеспечивает высокую прокачиваемость масла и легкий запуск двигателя при температурах до ниже 40 градусов мороза.

Если же говорить о том, каким машинам подойдут синтетические масла «Татнефть», то, в первую очередь, легковым и легким коммерческим автомобилям с высокофорсированными бензиновыми двигателями, для которых производитель рекомендует так называемые маловязкие масла с высшими эксплуатационными свойствами.

Какие это свойства?

— Главные преимущества моторного масла «Татнефть» – это легкий пуск двигателя в морозы и быстрая прокачиваемость, малый расход на угар и стойкость к окислению. Оно оптимально в условиях городской езды и имеет отличные моющие свойства, которые обеспечивают чистоту двигателя, — отмечено на сайте компании.

При этом у разных масел разные особенности – потому что и производятся они разным способом, и содержат разные присадки. Так, всесезонные масла «Татнефть LUXE» и «Татнефть LUXE PRO» разработаны на основе синтетических базовых масел VHVI, произведенных по технологии гидрокрекинга. А «Татнефть LUXE PАO» изготовлено на основе полиальфаолефинов и эстеров.

В линейке синтетических масел «Татнефть» представлены сразу четыре класса вязкости – 0W-20, 0W-30, 5W-30 и 5W-40 с индексами вязкости от 160 до 170. При этом температуры застывания у них очень близкие – от минус 48 до минус 51 градуса. То есть даже в самых сложных климатических условиях это масло обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и высоко- и низкотемпературных отложений.

Кроме того, масла с SAE от 0W-20 до 5W-30 обладают выраженными энергосберегающими свойствами – благодаря легкотекучести и испаряемости. Первая обеспечивают меньшие потери мощности двигателя на трение и, как следствие, снижает потребление топлива. Вторая влияет на расход самого масла.

Что говорят о масле «Татнефть» автолюбители?

Найти отзывы о моторном масле «Татнефть» в Сети довольно просто – автовладельцы с готовностью делятся тем, что им удалось подобрать отличную продукцию и при этом не переплатить.

— После замены масла двигатель стал работать немного тише и ровнее. Зимой машина при любой температуре заводилась с пол-оборота. Учитывая, что аккумулятор в ней двухгодичный, мне кажется, это один из основных плюсов. Во все время эксплуатации минусов я не обнаружил, кроме того, что масло мне показалось чуть жидковатым. Но за эту цену я за год могу себе позволить масло два раза, а мне кажется, чем чаще его меняешь, тем лучше, — написал водитель из Казани.

— На нашем автомобиле нет предпусковых обогревателей, и гаражом мы не пользуемся, стоит во дворе. Мы имеем советскую модель автомобиля, и масло всё ж отлично подошло к нему. Решили, что будем пользоваться этим маслом постоянно. Довольны покупкой, рекомендуем для зимы, — посоветовала автолюбительница.

— Перешел на масло «Татнефть PAO». Масло — огонь. Посоветовал инженер, работает на военном аэродроме в лаборатории по допуску к применению ГСМ. Мнение о наших маслах изменилось! Двигатель очень чистый, уровень четко стоит. Льем в Chevrolet, Toyota, Ford, очень довольны! – отметил пользователь из Краснодара.

— Я не вижу аналогов «Татнефти», дело даже не в цене. Я уверен, что я не куплю подделку. Я уверен, что в двигатель залит качественный продукт, — поделился автовладелец из Чебоксар.

Источник:

https://китайские-автомобили.рф/2022/02/23/motornoe-maslo-tatneft/

https://kamatyres.shop/catalog/masla/