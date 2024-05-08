На конференции по гособоронзаказу были разъяснены правила предоставления кассовых планов по госконтрактам

Всероссийская конференция «Гособоронзаказ: ценообразование и отчетность» прошла в Санкт-Петербурге 27 апреля. Генеральным партнером мероприятия выступил Банк ПСБ. Слушателями в офлайн и онлайн формате стали специалисты более 60 предприятий ОПК со всей России. Были представлены доклады экспертов, обсуждались новации в законодательстве и подзаконных актах в формате вопросов и ответов представителей контролирующих и заказывающих органов.

В частности, представитель Минобороны РФ Юлия Смирнова подробно разъяснила правила предоставления кассовых планов по уже заключенным и новым госконтрактам. Были представлены шаблоны документов и прокомментированы все нюансы, сроки и правила их заполнения, а также представления заказчику. Эксперты по ценообразованию Александр Быхал и Павел Кравченко разъяснили условия и порядок перевода ориентировочной цены в фиксированную, сложные вопросы заполнения РКМ.

Представитель Банка ПСБ Елена Самарина подробно рассказала аудитории о последних изменениях в Федеральном законе № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в части режима использования отдельных счетов. В частности, обсуждались вопросы порядка перечисления прибыли, а также расчетов с контрагентами в рамках ежемесячных лимитов (5,36 млн. руб. в месяц). Отдельно была отмечена важность договорной работы (в т.ч. по использованию рамочных контрактов) и внимательное отношение к требованиям, которые обозначены в типовых условиях контрактов для участников гособоронзаказа, исключению ошибок при платежах. Андрей Макаров, заместитель управляющего Санкт-Петербургского филиала Банка ПСБ, рассказал участникам о мерах поддержки предприятий ОПК и их сотрудников и совместной работе филиала с крупными клиентами в рамках зарплатных проектов.

Представитель 46 ЦНИИ Минобороны России Антон Пьянков сообщил об обязанности головных исполнителей и кооперации по каталогизации товаров, поставляемых по гособоронзаказу. Наталья Мазур (ООО «ВКО-Интеллект»), освещая большую и перспективную тему работы с РИД (результатами интеллектуальной деятельности) затронула вопросы маркетинга, учета и ценообразования на РИД и представила отечественный программный продукт ПСПА (Перспективный Сервис Патентной Аналитики), позволяющий значительно оптимизировать работу в этой области.

«Обсуждая сложные вопросы и прислушиваясь к рекомендациям экспертов, профессионалы становятся сильнее», — заявил в завершении один из слушателей.

Организатор конференции — Агентство маркетинговых коммуникаций Дифанс Медиа.