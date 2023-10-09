На конференции развития фермерского движения России обсудили вопросы развития агроконтрактации

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9 октября 2023

Важной темой обсуждения на межрегиональной конференции развития фермерского движения России, проходившей на полях «Золотой осени», стали проблемы развития агроконтрактации.

В обсуждении данного механизма участвовали фермеры и представители «Магнита». В частности, участники конференции предложили создать агрегаторы на базе кооперативов второго уровня.

Активным участником проекта «Агроагрегатор» является ТС «Магнит». Аграрии получают заранее заказы и согласовывают цену на свой урожай, что создает комфортные условия работы на весь полевой сезон.


Директор департамента по контрактным производствам компании «Магнит» Виталий Фрикин рассказал, что идея агроконтракта появилась 5 лет назад. Агроконтракт обещает стать надежным и стабильным инструментом сбыта фермерской продукции.

Председатель совета Ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота считает, что данный инструмент принесет пользу всему фермерскому движению.

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