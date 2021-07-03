На конференции в Санкт-Петербурге Илья Апарышев посвятил доклад новым правилам банковского сопровождения ГОЗ

Управляющий по развитию банковского сопровождения государственного оборонного заказа ПАО «Промсвязьбанк» Илья Апарышев на всероссийской конференции «Гособоронзаказ. Правовые риски», которая прошла 14 мая в Санкт-Петербурге, рассказал о некоторых новых правилах сопровождения ГОЗ.

Актуальные вопросы применения 275-ФЗ

Эксперт разъяснил особенности системы контроля использования денежных средств, выделенных на гособоронзаказ. Апарышев отметил высокий уровень ответственности предприятий ОПК при исполнении контрактов гособоронзаказа, а также напомнил, что банки несут не меньшую ответственность.

Затронул спикер и особенности открытия и закрытия отдельных банковских счетов (ОБС). Экземпляры контракта, предоставленные заказчиком и поставщиком, должны быть идентичны. Техническая документация, которую содержат контракты, не нужна для решения финансовых задач, поэтому подобные приложения предоставлять в банк не нужно. В случае, если контракт секретный, по нему обязательно должна быть представлена выписка, оформленная согласно приказу Минобороны РФ № 502 от 2015 года. Закрытие ОБС возможно в случаях, когда госконтракт исполнен (имеется уведомление от госзаказчика), и когда на отдельном счете нет средств.

Отдельно представитель ПСБ прокомментировал получение прибыли, возмещение понесенных расходов и возврат собственных средств, привел примеры запрещенных операций, рассказал об уплате налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему.

132-ФЗ и 133-ФЗ: изменения в закон «О государственном оборонном заказе»

30 апреля президент России Владимир Путин подписал два федеральных закона, вносящих изменения в 275-ФЗ: это 132-ФЗ и 133-ФЗ. 132-ФЗ затрагивает в том числе возмещение понесенных расходов на формирование задела (запаса продукции). 133-ФЗ описывает платежи на расчетные счета, в т.ч. в лимитах 3/5 млн рублей, в части использования ИГК.

Роскосмос в ПСБ

«С 1 января Промсвязьбанк стал обслуживать гособоронзаказ «Роскосмоса». Мы готовились к этому событию, настроили внутренние процессы, провели организационные мероприятия», – рассказал Апарышев.

Банковская тайна и контроль

Важной темой конференции было взаимодействие предприятий с прокуратурой, ФАС и другими надзорными органами. Апарышев подчеркнул, что доступ к информации, составляющей банковскую тайну, крайне ограничен. Тот же принцип касается налогового контроля: «Уполномоченные банки не выполняют функцию налогового контроля. Но если налоговые платежи превысят 50% от цены контракта, мы операцию приостановим», – предупреждает спикер.

После окончания доклада представитель Промсвязьбанка ответил на вопросы аудитории. Также Апарышев пригласил участников гособоронзаказа посетить специальный раздел «Гособоронзаказ» на сайте ПСБ, где содержатся актуальные ответы на самые часто задаваемые вопросы в сфере банковского сопровождения.