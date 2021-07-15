На Кубани дополнительно газифицируют 300 тыс. домовладений

Газификация частных домовладений Краснодарского края будет проводиться согласно поручению президента РФ Владимира Путина. Детали этого процесса обсудили на очередном совещании, которое возглавил вице-премьер РФ Александр Новак. На мероприятии также присутствовали генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев, глава ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Ляшко и вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

Ранее о необходимости ускорения программы бесплатного подключения домовладений к газомагистралям заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Для газификации всех частных домовладений в нашем регионе необходимо выделение средств в объеме 60 миллиардов рублей. При этом финансирование, которое ежегодно получают газораспределительные организации нашего края в рамках утвержденных тарифных сеток – около 250 миллионов рублей. Инвентаризация домовладений, не подключенных к газу, в нашем крае уже прошла. В ближайшее время к домам населения подведут новые газовые линии, количество дополнительных подключений составит около 300 тысяч единиц», – сказал Трембицкий.

На сегодняшний день, уровень газификации на Кубани превышает 84%. Таким образом, он превышает номинальный показатель по всем федеральным субъектам. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского края.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал 11 июня 2021 года указ, по которому природный газ будет подводиться к домовладениям без привлечения денежных средств хозяев.

Источник фото: krasnodar.bezformata.com