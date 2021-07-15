На Кубани дополнительно газифицируют 300 тыс. домовладений

Новости
16 июля 2021

Газификация частных домовладений Краснодарского края будет проводиться согласно поручению президента РФ Владимира Путина. Детали этого процесса обсудили на очередном совещании, которое возглавил вице-премьер РФ Александр Новак. На мероприятии также присутствовали генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев, глава ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Ляшко и вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

Ранее о необходимости ускорения программы бесплатного подключения домовладений к газомагистралям заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Для газификации всех частных домовладений в нашем регионе необходимо выделение средств в объеме 60 миллиардов рублей. При этом финансирование, которое ежегодно получают газораспределительные организации нашего края в рамках утвержденных тарифных сеток – около 250 миллионов рублей. Инвентаризация домовладений, не подключенных к газу, в нашем крае уже прошла. В ближайшее время к домам населения подведут новые газовые линии, количество дополнительных подключений составит около 300 тысяч единиц», – сказал Трембицкий.

На сегодняшний день, уровень газификации на Кубани превышает 84%. Таким образом, он превышает номинальный показатель по всем федеральным субъектам. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского края.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал 11 июня 2021 года указ, по которому природный газ будет подводиться к домовладениям без привлечения денежных средств хозяев.

Источник фото: krasnodar.bezformata.com

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