На Кубани откроется логистический центр для семян и удобрений

В Краснодарском крае откроется уникальный объект – инновационный логистический центр для семян и удобрений. Его возведением займутся немецкие специалисты из компании «Ренус Роуд – Регион Восток». Детали реализации перспективной инвестпрограммы обсудили исполнительный директор немецкого предприятия Олаф Метцгер и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Германию и наш регион связывают многие годы особых, дружеских, взаимовыгодных отношений. На Кубани свой бизнес сегодня успешно развивают немецкие компании, имеющие мировое имя. С 2016 года они инвестировали в экономику края свыше 55 миллионов евро», – рассказал Кондратьев.

Глава федерального субъекта подчеркнул, будущий логистический центр для семян и удобрений сыграет стратегическую роль для развития всей Кубани, экономика которой, как известно, во многом ориентирована на аграрное производство. Ведь благодаря этому объекту край сможет рассчитывать на надежное и круглогодичное хранение средств защиты растений, семян, сопутствующих продуктов. Кроме того, центр обеспечит создание дополнительных рабочих мест для муниципалитетов. Два обширных склада для хранения семян и удобрений займут общую площадь порядка 10 тыс. квадратных метров.

В свою очередь, Олаф Метцгер заверил Вениамина Кондратьева, несмотря на вспышку Covid-19, все строительные работы по объекту будут завершены в рамках ранее намеченного графика. Таким образом, объект введут в эксплуатацию до конца IV квартала 2021 года.

Источник фото: sochistream.ru