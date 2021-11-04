На Кубани подвели предварительные итоги Всероссийской переписи населения

Новости
5 ноября 2021

В этом году во Всероссийской переписи населения предусмотрена возможность участия в высокотехнологичном – цифровом режиме. В администрации Краснодарского края отмечают, перепись прошло уже более 4,9 млн жителей края. Это более 86% от ранее учтенных жителей региона.

Всего на Кубани открыто свыше 1,7 тыс. переписных пунктов, еще 61 участок работает в стационарных многофункциональных центрах. В пресс-службе администрации края уточнили, задействованные в переписи сотрудники обеспечены всеми необходимыми приборами учета и индивидуальными средствами медицинской защиты. Кроме того, персонал проходит обязательное тестирование на наличие инфекции Covid-19.

Напомним, предыдущая Всероссийская перепись населения проходила в стране осенью 2010 года. По итогам переписи тогда посчитали, что на Кубани проживает свыше 5,2 млн человек.

Благодаря развитию интернет-технологий, в этом году Всероссийская перепись населения организована также онлайн, без необходимости посещения переписных участков. Все желающие могут пройти перепись на Едином портале государственных услуг. Виртуальная кнопка в интерфейсе портала будет работать до следующего воскресенья, 14 ноября включительно.

Источник фото: krs.weacom.ru

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