На Кубани покупательский спрос на загородные дома продемонстрировал рост 41%

Как сообщает пресс-служба Краснодарской обладминистрации, в 2020 году покупательский спрос на рынке загородной недвижимости в пределах Краснодарского края продемонстрировал рост 41%. Эксперты рынка объясняют эту тенденцию двумя факторами – возросшей популярностью загородного отдыха, а также вспышкой новой коронавирусной инфекции Covid-19 и последующим введением противоэпидемических ограничений весной прошлого года.

По итогам 2020 года, стоимость наиболее дорогостоящего загородного дома на Кубани достигла 600 млн рублей, площадь объекта – 1,2 тыс. кв. м. Номинально, загородные дома на Кубани подорожали на 3%, сегодня средняя цена одного благоустроенного жилого объекта составляет 3 млн рублей.

На этом фоне спрос на заключение договоров долгосрочной аренды загородных домов в 2020 году в Краснодарском крае снизился на 14%. Количество объявлений о продаже загородных домов также продемонстрировало снижение на уровне 4%. Объявления об аренде домов стали выходить реже на 34%.

Ранее стало известно, что в Сочи неуточненный продавец выставил дом на продажу по цене 1,6 млрд рублей. Площадь коттеджа превышает 1,2 тыс. кв. м. Примечательно, самая дорогостоящая квартира на вторичке оценивается в Сочи в 780 млн рублей. За эти деньги хозяева предлагают покупателям апартаменты площадью 400 квадратов с расширенной террасой и отличным видом на море. На первичном рынке Сочи самая дорогая квартира стоит 380 млн рублей.