На Кубани раскрыли секрет рекордного урожая овощей

Сельскохозяйственные предприятия Краснодарского края продолжают активный сбор урожая овощей. В связи с этим, цены на сезонные овощи начали постепенно снижаться. Только за последнюю неделю стоимость моркови снизилась более чем на 4%, хотя еще в начале этого года она стоила в два раза дороже. Стоимость картофеля также снизилась, самый популярный овощной корнеплод потерял в цене 6%. Рекордсменами в этом сезоне в овощной ценовой гонке на рынке Кубани стали огурцы и помидоры – они подешевели на 100%.

По словам аграриев, рекордного урожая удается добиваться благодаря применению инновационных способов выращивания овощей.

«Ранее в Краснодарском крае, как и в прочих регионах, практиковался пеший сбор овощей. То есть, сборщики ходили между грядок с ведрами и мешками, нечаянно вытаптывая посевы. Например, пройдет небольшой дождь, и все вытаптывается напрочь. Нам удавалось получать при такой схеме с одного гектара всего лишь 10 тонн продукта. А вот когда в 2017 году мы перешли на новый способ сбора – транспортерный, объемы урожая резко рванули вверх. С одного гектара начали собирать до 70 тонн урожая. Да и качество овощей – отличное», – рассказал Ровшан Авдеев, глава одного из кубанских сельхозпредприятий.

Он пояснил, сегодня сборка огурцов представляет собой настоящий отдых. Для сборщика устанавливают специальные лежаки, над лежаками – крыша от палящих лучей солнца. Лежаки со сборщиками плавно перемещаются между грядок огурцов, а сам урожай выкладывается на транспортерную ленту, которая доставляет овощи за пределы грядки. По словам сборщиков, при такой схеме можно не бояться солнца и осадков, да и спина не болит.

Источник фото: dacha-urala.ru