На Кубани реализуют проект по созданию базы данных о недвижимости и земле

В Краснодарском крае стартует эксперимент по сбору информации о недвижимости и земельных наделах на одном цифровом ресурсе. На сегодняшний день, подобные данные разбросаны на разных государственных и частных информационных сервисах. На начальном этапе реализации программы, участие в эксперименте примут два муниципалитета Кубани – Кореновский район и Армавир.

«Благодаря созданию единой информационной площадки, включающей в себя “исходники” о недвижимости и земле в цифровом формате, мы сможем наконец-то систематизировать данные, исключив их некорректное дублирование. Кроме того, при создании подобного информационного ресурса, поиск информации для частных и государственных учреждений, а также для граждан будет оптимизирован. Помимо этого, используя такую площадку, мы сможем вовлечь в коммерческий оборот неиспользуемые недвижимые объекты», – рассказал Сергей Болдин, вице-губернатор Краснодарского края.

Ранее стало известно, что подобный эксперимент проводят специалисты Минцифры и Росреестра. Так, в рамках проекта, они аккумулируют разобщенную информацию о недвижимых объектах и земле, содержащуюся в базах разных государственных органов. В Росреестре отметили, на сегодняшний день такая информация может находиться более чем в 10 разных информационных системах. Помимо Кубани, в создании общефедерального «сайта о земле» планируют принять участие Республика Татарстан, Иркутская область и Пермский край.