На Кубани создадут инновационную экосистему зернового рынка

По прогнозу профильных экспертов, в 2022 году Россия ожидает рекордного урожая зерновых – порядка 130 млн тонн. Если сравнивать с аналогичным показателем прошлого года, прирост урожая составит около 10%. Ранее в Минсельхозе РФ сообщили, что в целях поддержки аграриев федеральный центр запланировал выделение до конца года порядка 10 млрд рублей.

С позиции производства зерна, Краснодарский край традиционно является крупнейшим российским регионом. В общем объеме валового сбора на Кубань приходится свыше 10% внутреннего рынка. То есть, каждая десятая тонна российского зерна выращивается кубанскими аграриями. Помимо этого, субъект выгодно располагается географически, имея удобные выходы на федеральные автомагистрали, к железнодорожным развязкам и черноморским портам. Это обеспечивает эффективную и недорогую логистику.

«Зерно – стратегически важная для любой страны культура. Этот продукт не только обеспечивает население хлебом и прочими мучными изделиями, но и выступает ведущим компонентом в рационе животных. То есть, сельское хозяйство обеспечивает стабильное развитие сопутствующих отраслей. По объемам экспорта продукции АПК Краснодарский край входит в тройку российских лидеров. Именно поэтому мы приняли решение о создании на Кубани инновационной экосистемы зернового рынка», – рассказала Анна Лысых, временно исполняющая обязанности главы департамента экспорта аграрной продукции при Министерстве сельского хозяйства Кубани.

По ее словам, благодаря экосистеме зернового рынка, мониторинг выращивания злаковых, оперативность поставок зерна международным партнерам, качество длительного хранения пшеницы и кукурузы, переработка зерна, выстраивание новых логистических цепочек – все это выйдет на принципиально иной уровень, при одновременном сокращении издержек.

Источник фото: agropraktika.com