На Кубани стартует конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет»

Новости
9 февраля 2022

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, для участия в конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет» специалисты образовательной сферы региона смогут подавать заявки до 28 февраля. На данный момент свои заявки на участие направили уже 26 команд. 

Напомним, Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» проходит в рамках реализации масштабной национальной программы «Образование». Он учрежден с целью выявления и дальнейшей поддержки талантливых управленцев в отечественной образовательной системе. В ходе конкурсных испытаний претенденты смогут комплексно и непредвзято оценить личные профессиональные компетенции, в удаленном режиме повысить свои специальные навыки и даже разработать оригинальный план развития районной системы образования.

Первая конкурсная стадия – онлайн-тесты – пройдет для участников в марте. После этого будущие управленцы, преодолевшие тестовый этап, перейдут к дистанционной образовательной программе. Повысив свои профессиональные компетенции, участники померяются силами в полуфинале, он пройдет в Москве в апреле. Для соревнования финалистов организаторы конкурса выбрали Санкт-Петербург, финал запланирован на сентябрь этого года. 

Победители получат ценные призы от партнеров конкурса, сертификаты на прохождение углубленных образовательных курсов и право стажировки у опытных наставников. Ранее на конкурс «Флагманы образования. Студенты» заявилось более 400 кубанцев.

Источник фото: krasnodar.bezformata.com

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