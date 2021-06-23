На Кубани ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения

Согласно распоряжению главного санитарного врача Краснодарского края Марии Потемкиной, не позднее 23 июля 2021 года отдельные категории жителей должны пройти обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции Covid-19. Документ опубликован на интернет-портале краевого Роспотребнадзора в среду, 23 июня.

«По уточненным данным, в июне текущего года количество регистрируемых новых случаев заболевания коронавирусом на каждые 100 тысяч населения ежедневно увеличилось с 1,7 до 2,1 случая. Таким образом, если сравнивать с 1 июня 2021 года, по состоянию на 22 июня 2021 года уровень суточной заболеваемости вырос более чем на 23%. Установлено, в 74% случаев заражаются люди трудоспособного возраста – от 18 до 60 лет. В связи с этим, прогнозируя дальнейший рост распространения опасного вируса, Роспотребнадзор принял решение об обязательной вакцинации населения отдельных категорий», – говорится в пресс-релизе ведомства.

Так, согласно документу, в обязательном порядке должны пройти прививание граждане, которые работают в системе общественного питания, в образовательных организациях, в торговых предприятиях по реализации продовольственных и непродовольственных товаров, в транспортных и туристических компаниях, а также те граждане, которые задействованы в сфере бытового обслуживания.

Сотрудникам и предпринимателям, которые работают в предприятиях и компаниях вышеперечисленных сфер, не позднее 23 июля нужно пройти прививку от коронавируса первым компонентом, а не позднее 23 августа – получить второй компонент медпрепарата.

Источник фото: koronavirus.center