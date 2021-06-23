На Кубани ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения

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23 июня 2021

Согласно распоряжению главного санитарного врача Краснодарского края Марии Потемкиной, не позднее 23 июля 2021 года отдельные категории жителей должны пройти обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции Covid-19. Документ опубликован на интернет-портале краевого Роспотребнадзора в среду, 23 июня.

«По уточненным данным, в июне текущего года количество регистрируемых новых случаев заболевания коронавирусом на каждые 100 тысяч населения ежедневно увеличилось с 1,7 до 2,1 случая. Таким образом, если сравнивать с 1 июня 2021 года, по состоянию на 22 июня 2021 года уровень суточной заболеваемости вырос более чем на 23%. Установлено, в 74% случаев заражаются люди трудоспособного возраста – от 18 до 60 лет. В связи с этим, прогнозируя дальнейший рост распространения опасного вируса, Роспотребнадзор принял решение об обязательной вакцинации населения отдельных категорий», – говорится в пресс-релизе ведомства.

Так, согласно документу, в обязательном порядке должны пройти прививание граждане, которые работают в системе общественного питания, в образовательных организациях, в торговых предприятиях по реализации продовольственных и непродовольственных товаров, в транспортных и туристических компаниях, а также те граждане, которые задействованы в сфере бытового обслуживания.

Сотрудникам и предпринимателям, которые работают в предприятиях и компаниях вышеперечисленных сфер, не позднее 23 июля нужно пройти прививку от коронавируса первым компонентом, а не позднее 23 августа – получить второй компонент медпрепарата.

Источник фото: koronavirus.center

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