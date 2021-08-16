На Кубани запустят проекты об истории казачества с привлечением президентских грантов

Благодаря привлечению президентских грантов, в Краснодарском крае запустят ряд проектов, рассказывающих об истории казачества. Общий объем грантовой помощи, полученной на реализацию подобных исторических программ, сегодня уже достигает 1,5 млн рублей.

«В конкурсе Фонда президентских грантов сегодня активно участвуют казачьи общества Кубанского казачьего войска. Благодаря этому наш регион получил доступ к государственной финансовой поддержке, через которую мы имеем возможность открывать исторические объекты, а также реализовывать культурные проекты. Например, через привлечение президентских грантов, на Кубани уже открылось три музея казачьей культуры. Кроме того, активно продвигаются два музейных проекта, в рамках каждого из них будет проведено около 100 культурных и просветительских форумов. Такие мероприятия основательно помогают в воспитании подрастающего поколения. В частности, дети и подростки получают возможность ознакомиться с историей своей малой родины, а также со славными традициями казаков», – рассказал Александр Власов, атаман Кубанского казачьего войска.

Он отметил, около 500 тыс. рублей было выделено на создание казачьей экспозиции в Лабинском районе, в библиотеке станицы Вознесенской. Тематические экскурсии уже стартовали в экспозиции. Президентский грант в объеме 478 тыс. рублей освоен при реализации культурно-просветительского проекта «Станицы Лабинской линии», а также при ремонте зала казачества в Лабинском музее. В арт-пространстве смонтировали мультимедийное оборудование дополненной реальности, виртуальные походы особенно популярны среде местных казачат.

Источник фото: pravda-kmv.ru