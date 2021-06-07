На курортных направлениях Кубани начнется масштабный ремонт автодорог

Жители и гости Краснодарского края, которые направляются в курортный сезон на отдых, должны получать удовольствие от поездки по местным автодорогам. Об этом заявил замглавы «Краснодаравтодора» Артем Артюх. По словам специалиста, на данный момент ведутся работы на дорожных участках к Черноморскому и Азовскому побережью в ночное время суток, чтобы не мешать оживленному передвижению транспорта днем.

Масштабные ремонтные работы охватят восемь автодорог общей протяженностью 60 километров. В связи с наступлением летнего сезона значительно увеличилось количество автомобилей на дорогах, что способствовало ухудшению состояния автомагистралей. Специалисты «Краснодаравтодора» отмечают, работы планируется закончить до сентября этого года, чтобы в дальнейшем заняться другими проблемными участками трасс.

«Чтобы трафик гражданского и прочего транспорта не пересекался с восстановлением дорожной части, мы “перенастроили” весь процесс на ночное время суток. Майский эксперимент показал, данная схема не нарушает поток дорожного движения, что немаловажно для всех его участников. Несмотря на переменчивую погоду, приближается курортный сезон, и большинство россиян уже забронировало места в направлении Черноморского и Азовского побережья. Наша задача – привести дороги к такому виду, чтобы по ним было комфортно передвигаться. У нас хватает рабочей силы и финансирования для этого», – рассказал Артем Артюх.

Он отметил, что в связи с потеплением увеличилось и количество ДТП на дорогах. Специалист призвал граждан соблюдать ПДД и быть внимательными при передвижении. По словам Артюха, для борьбы с нарушителями, местными регуляторами были закуплены мобильные комплексы контроля движения. Таким образом, помимо увеличения постов ГИБДД, появились и такие комплексы, которые стоят в незаметном для водителей месте. Эксперты утверждают, это способствует повышению порядка на краевых дорогах.

Источник фото: gazetanovoros.ru