На майские праздники спрос на кубанские курорты вырос на 50%

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что на майские праздники спрос на курорты Крыма вырос на 70%, а на кубанские курорты – на 50%. По ее словам, подобные показатели свидетельствуют о феноменальном успехе, которого добились объекты отдыха, расположенные в южной части России.

Самым популярным направлением для отдыха россиян стали туристические маршруты к Черноморскому побережью. При этом позитивная динамика продаж туров наблюдалась на майские праздники практически во всех федеральных субъектах – в Северо-Западном федеральном округе, Приволжском федеральном округе, на Урале, в Сибири, Подмосковье и Ленинградской области. Майя Ломидзе уточнила, по сравнению с прошлыми сезонами, в текущем сезоне туристы стали делать гораздо меньше ранних бронирований. Если в 2019 году глубина продаж составляла от двух до трех месяцев, то в этом сезоне она не превышает двух-трех недель.

«Опасения наших отдыхающих граждан вполне понятны. Если говорить о зарубежных направлениях, туристы боятся внезапного закрытия государственной границы стран ввиду ухудшения эпидемической обстановки. Если мы говорим о внутренних курортах, туристы также опасаются ковидных вспышек, способных повлиять на спокойный и запланированный отдых. Например, недавно Ивановская область ввела полный локдаун. Такие новости негативно сказываются на настроении туристов», – отметила Ломидзе.

Ранее стало известно, что на майские праздники в этом сезоне курорты Краснодарского края посетило свыше 680 тыс. туристов, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года больше на 20%.

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