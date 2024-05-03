На майских праздниках прошли соревнования внештатных пожарных во Владимире

Во Владимире прошли региональные соревнования среди внештатных бригад пожаротушения. Об этом сообщает Московский Комсомолец. Группа компаний «Аскона» предоставила площадку для девяти команд — возгорание тушили местные огнеборцы, пожарные из Коврова и Новосибирска. Всего приняли участие 54 человека. Каждый из них отвечает за пожарную безопасность на предприятии, обучает персонал и заведует исполнением протоколов тушения пожаров и эвакуации.

Внештатные пожарные соревновались во владении пожарным шлангом и водяной струей, ручным и передвижным огнетушителем, а также асбестовым полотном. Последнее, как показывает практика, используется чаще всего. Оно предназначено для тушения небольших возгораний — накрыв им пламя, пожарный лишает его доступа к кислороду, и огонь быстро гаснет. Асбест не горит при любых температурах, так что его применение безопасно и наименее разрушительно по сравнению с другими видами средств для огнеборцев. Стандартный порошковый огнетушитель очень тяжело отмыть от помещения, а некоторые предметы он и вовсе приводит в негодность. Пролив же возгорания водой, конечно, лучше полноценного пожара, но повлечет за собой капитальный ремонт любого сооружения. Хризотиловый асбест позволяет просто потушить огонь, не множа и так уже появившиеся убытки.

Кстати, из него же изготавливают защитное снаряжение для пожарных и сотрудников «горячих цехов», металлургов и вулканологов. Всего из российского хризотилового асбеста производят более 300 видов промышленных материалов, в том числе шифер, трубы, изоляционные материалы и многое другое. Сотрудники МЧС призывают всех владельцев нагревающегося отопительного оборудования иметь в качестве средства пожаротушения асбестовое полотно — именно оно позволяет быстро потушить загоревшееся в сковороде масло, вспыхнувший ковер или одеяло. В ходе соревнований первое место заняли внештатные пожарные из Коврова, второе получили сотрудники предприятия «Солвис» из Владимира, а третье — снова ковровские сотрудники ГК «Аскона». По итогам участники и победители получили грамоты, сертификаты и призы.