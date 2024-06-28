На Манежной площади пройдут Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов

Только в 2023 году Москву посетили свыше 42 тысяч путешественников из ОАЭ — в восемь раз больше, чем годом ранее.

С 28 июня по 2 июля на Манежной площади, одной из центральных площадок проекта «Лето в Москве», пройдут Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Горожанам и туристам предлагают узнать больше о достопримечательностях страны, традиционных костюмах и кухне, изучить технику росписи хной, побывать на выставках картин и фотографий.

Программу подготовили Посольство ОАЭ в российской столице и Правительство Москвы. Она станет частью цикла мероприятий, проводимых на взаимной основе в рамках двустороннего сотрудничества, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Партнерские отношения между нашими государствами развиваются во многих сферах, в том числе в туризме. Только в 2023 году Москву посетили свыше 42 тысяч путешественников из ОАЭ — в восемь раз больше, чем годом ранее. В первом квартале 2024-го тенденция продолжилась — мы вновь фиксируем рост. Приглашаем всех на Манежную площадь посмотреть выставки и музыкальные номера, поучаствовать в мастер-классах, сфотографироваться на фоне арт-объектов и попробовать популярные арабские угощения», — рассказала Наталья Сергунина.

Гостей из Объединенных Арабских Эмиратов привлекает многовековая русская культура, обилие парков и музеев. Особой популярностью пользуется и гастрономия, которая совмещает кухни разных народов мира. Чаще всего путешественники из ОАЭ приезжают в столицу в одиночку (34,2 процента) или парами (23,8 процента). Они выбирают комфортные отели: примерно четверть из них останавливается в гостиницах категории «пять звезд» (23,4 процента).

«Мы выражаем глубокое признание и радость по поводу проведения Дней культуры ОАЭ в самом центре Москвы — на Манежной площади. Нам очень хотелось провести мероприятие в этом знаковом месте, на этой красивой площади, которая является исторической и считается одним из самых красивых туристических районов города Москвы, для того чтобы познакомить дружественный российский народ с культурой и наследием народа ОАЭ, так как мы глубоко убеждены, что культура является мостом между народами и обществами», — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммад Ахмад Султан Есса Альджабер.

Москва — важное туристическое направление не только в России, но и на международной арене. В 2023 году иностранный турпоток в российскую столицу составил 2,3 миллиона человек. Чаще всего приезжают гости из Китая, Индии, стран СНГ и Ближнего Востока. Для укрепления международных связей город участвует в крупных профильных выставках, организует бизнес-миссии, а также проекты и мероприятия, ориентированные на внутреннюю и зарубежную аудиторию. Среди них Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов.

По словам Мохаммада Ахмада Султана Есса Альджабера, культурный обмен между двумя дружественными странами перешел на новую и качественную стадию, поскольку наблюдается рост притока граждан ОАЭ, приезжающих в Москву с целью туризма. Они проявляют интерес к культуре, искусству и истории России, а также к различным обычаям и традициям россиян. Многие из путешественников уже бывали здесь ранее — Москва считается одним из привлекательных туристических направлений для гостей из Объединенных Арабских Эмиратов.