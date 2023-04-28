На маркетах Московской недели моды вас ждут консультации экспертов по моде и стилю

В рамках маркетов Московской недели моды, которые пройдут с 28 по 30 апреля, жителей и гостей столицы ждут сотни дизайнерских брендов, кроме того там можно будет не только познакомиться с их продукцией, но и получить консультации от профессиональных стилистов и имиджмейкеров. Кроме того, будут организованы открытые выступления спикеров на темы моды и стиля. Событие пройдет в семи торговых центрах столицы: ТРК «Европолис» (Ростокино), ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания», ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Ривьера», ТРЦ «Хорошо!», ТРК VEGAS Крокус Сити, а также на фестивальных площадках “Московских сезонов”.

В рамках маркетов Московской недели моды также запущен спецпроект с парфюмерными супермаркетами «Золотое яблоко». Посетительницы смогут сделать бесплатную укладку и макияж после выбора дизайнерской одежды на маркетах.

Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, ранее отметила: «Маркеты под эгидой проекта “Московская неделя моды” откроются на три дня — с 28 по 30 апреля. К участию приглашаются дизайнеры из всех регионов России».

Москвичи и гости столицы могут познакомиться с новыми, самобытными российскими брендами, принять участие в бесплатных консультациях от профессионалов сферы моды и красоты, а также узнать больше о стиле и о работе отечественных дизайнеров благодаря паблик-токам. Лучшие стилисты-имиджмейкеры выпускников школы StyleHunter Лины Дембиковой и школы персональных стилистов PERSONAL STYLING Татьяны Никейцевой будут доступны для консультаций по шоппингу на площадках всех торговых центров.

Дизайнеры женской одежды повседневного стиля и премиум сегмента будут представлены в ТРК «Европолис» (Ростокино), ТРЦ «Павелецкая плаза» и ТРЦ «Хорошо!». Второй этаж ТРЦ «Хорошо!» также будет ознакомлен с ассортиментом спортивных и уличных аксессуаров и обуви. Мужские, женские, детские и unisex-коллекции одежды и аксессуаров, а также стритстайл- и экологичные марки будут представлены в ТРЦ «Океания». В ТЦ «Метрополис» будет представлена продукция премиум-уровня, включая аксессуары и одежду. Список брендов и мест продаж опубликован на официальном сайте Московской недели моды https://moscowfashion.ru/

На платформе «Сделано в Москве» также действует онлайн-маркет Московской недели моды https://xn--80aeaffd7aflilc4aj.xn--p1ai/fashion-week