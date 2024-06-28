На «Метеорах» можно добраться из центра Санкт-Петербурга и Петергофа в Кронштадт

Компания «Петергоф Экспресс» (входит в группу компаний «Астра Марин») открыла регулярные скоростные линии «Метеоров» на водных маршрутах из центра Санкт-Петербурга и Петергофа в центр Кронштадта.

Из Петербурга и Петергофа организовано по пять рейсов в день. Отправления из Петербурга осуществляются от городского причала на Адмиралтейской набережной, 10.

В Кронштадт скоростные теплоходы из Петербурга и Петергофа прибывают на пристань, прилегающую к центральной части города, что в 15 минутах ходьбы до Якорной площади и Морского Никольского собора – главных достопримечательностей острова. Время в пути между Санкт-Петербургом и Кронштадтом составляет менее часа.

С поездкой в Кронштадт «Петергоф Экспресс» дополнительно предлагает экскурсионные туры. Пешеходная 1,5-часовая экскурсия по городу проводится местным профессиональным гидом с завершением маршрута у Морского Никольского собора. Также возможны и водные экскурсии малыми группами до 11 человек на скоростных тримаранах по фортам Кронштадта.

Благодаря поддержке Комитета по транспорту Санкт-Петербурга с использованием льготного тарифа по использованию городских причалов компания «Петергоф Экспресс» смогла снизить стоимость проезда на 30%.

— Правительство Санкт-Петербурга в текущем навигационном сезоне предоставляет судоходным компаниям льготную стоимость швартовки для теплоходов, работающих на водных маршрутах. Это позволяет нам не повышать стоимость поездки в Кронштадт уже третий сезон подряд, – отметил генеральный директор ГК «Астра Марин» Андрей Кузнецов. – Новые маршруты метеоров «Петергоф Экспресс» образовывают скоростной треугольник, соединяющий Петербург с двумя самыми популярными пригородными направлениями у туристов. Теперь жители и гости города могут в течение одного дня посетить Петергоф и Кронштадт, что экономит их время и сокращает затраты на поездки.

Всего на борту Метеоров имеется 4 категории мест: «Стандарт», «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес» (с панорамным обзором в носовой части). В билетах на скоростные теплоходы заранее указываются номера мест. В салоне доступны эргономичные кресла, бар с напитками и легкими закусками, санузел, аудиоэкскурсии, услуги бортпроводников.

Подробности маршрутов и расписание движения «Метеоров» скоростной пассажирской линии «Петергоф-Экспресс» можно посмотреть на сайте городского информационного центра. Ветераны ВОВ и участники СВО пользуются бесплатным проездом на этих маршрутах.