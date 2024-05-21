На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прозвучат шедевры оперной классики

Концерт «Шедевры оперной классики» пройдет 19 мая в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. В программе прозвучат шедевры русской оперной классики в исполнении солистов Большого и Мариинского театров, а также Симфонического оркестра Санкт-Петербургской консерватории.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В концерте принимают участие:

— Симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова;

— солистка Мариинского театра Гелена Гаскарова (сопрано);

— заслуженная артистка России, солистка Большого театра Светлана Шилова (меццо-сопрано);

— солист Большого театра Илья Селиванов (тенор);

— солист Мариинского театра Вадим Кравец (бас).

Дирижер — заслуженный артист России Алексей Васильев, российский виолончелист, педагог и музыкально-общественный деятель, ректор Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова с 2015 года.

Главная задача международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ — представить достижения нашей страны в самых разных отраслях на одной площадке, показать россиянам настоящую современную Россию, которой можно и нужно гордиться. Участниками выставки стали все 89 регионов России, федеральные министерства, корпорации и общественные организации.

Решение о проведении выставки закреплено Указом Президента РФ от 29.03.2023 № 215 «Об Организационном комитете по подготовке и проведению международной выставки-форума «Россия».