На международной выставке оренбургская компания представила инновационную добавку для строительства дорог

На XVIII Международной выставке «Казавтодор – Kaztraffic 2022» в Астане была представлена продукция, применяемая в строительстве, ремонте, содержании дорожных и аэродромных покрытий, а также в сфере ЖКХ.

В работе выставки приняли участие более 100 представителей 10 стран. В их числе специалисты из США, Франции, Германии и России.

Оренбургскую область представила компания «ОМ» из Ясного. Вниманию посетителей предложен гранулированный стабилизатор для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей, выпускаемый под торговой маркой «ХРИЗОПРО».

Комбинат является одним из двух главных экспортеров хризотилового волокна в мире – география поставок включает страны Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья.

Участие в выставке обеспечено в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при содействии Центра поддержки экспорта.