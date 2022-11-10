На международном форуме состоится обсуждение вопросов противостояния фальсификации информации и искажению исторической реальности

Журнал «Международная жизнь» МИД РФ при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций во второй раз проведёт международный форум «СМИ и цифровые технологии перед вызовом информационного и исторического фальсификата». Конференция состоится в московском отеле «Националь» 14 и 15 ноября.

Международный форум «СМИ и цифровые технологии перед вызовом информационного и исторического фальсификата» проводится уже во второй раз, местом проведения конференции стала Москва. Ведущие эксперты в области медиа, политики, дипломатии, истории и цифровых технологий обсудят наиболее актуальные вопросы трансформации современной информационной и исторической среды под влиянием дезинформации и намеренных фальсификаций. Цель мероприятия – совместный поиск экспертным сообществом решений проблемы фальсификации информации и искажения исторической реальности.

В современном информационном пространстве попытки фальсификации истории и случаи откровенного искажения исторической правды стали инструментами информационной войны. Подобные манипулятивные практики ставят под угрозу международные отношения и даже государственный суверенитет. Для сохранения исторической правды и, как следствие, национального единства по вопросам истории необходимы общие подходы к ведению информационной и научно-просветительской деятельности в области освещения исторических событий. Достичь консенсуса в этой сфере попытается международное экспертное сообщество, которое соберёт форум «СМИ и цифровые технологии перед вызовом информационного и исторического фальсификата».

Армен Оганесян, главный редактор журнала «Международная жизнь», председатель Оргкомитета форума, подчёркивает, что переписывание истории – деструктивное и опасное явление как для существования отдельно взятых этносов, так и для основ государственности: «Мы привыкли, что историю пишут победители. Однако сохранение и защита исторической правды – это прерогатива потомков поколения победителей. Фальсификация исторических фактов влечёт за собой страшные последствия и преступления, связанные, например, с реабилитацией нацизма. Вмешательства в историческую реальность дискредитируют подвиги наших предков и навязывают чуждые губительные ценности целым народам».

На полях форума откроется выставка «Свидетельства преступлений украинских неонацистов и их пособников». Она будет размещена в фойе отеля «Националь». Авторами проекта стали Общественная палата РФ и Фонд исследования проблем демократии.

Справочная информация:

Международный форум «СМИ и цифровые технологии перед вызовом информационного и исторического фальсификата» проводится журналом «Международная жизнь» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Впервые форум пройдёт в Москве в течение двух дней – 14 и 15 ноября. Участниками форума станут ведущие российские и зарубежные эксперты в области медиа, политики, дипломатии, истории и цифровых технологий.