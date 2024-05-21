На мировой рынок выходит Blackview HERO 10 с двумя экранами

Blackview, новаторский технологический бренд интеллектуальных устройств, объявил о запуске своего первого складного смартфона Blackview HERO 10. В целях демократизации дорогих складных телефонов он позиционируется как самый дешевый складной телефон в мире, но с бескомпромиссными возможностями, сочетанием дизайна, производительности и долговечности.

Blackview HERO 10 может похвастаться 6,9-дюймовым основным дисплеем 2,5K AMOLED с 1,07 млрд цветов, который сертифицирован TÜV SÜD Low Blue Light. Разработанный для формы коэффициента раскладушки, он поддерживает Split View для более эффективной и беспроблемной многозадачности. Используя UTG (ультратонкое стекло), растянутое ведущим в отрасли каплевидным шарниром для легкого изгиба и высокой долговечности, он практически не имеет линии сгиба и сохраняет прочность после 250 000 складываний.

Blackview HERO 10 оснащен 108-мегапиксельной основной камерой Samsung и 8-мегапиксельной ультраширокой задней камерой, а также 32-мегапиксельной селфи-камерой, все это дополнено новейшими алгоритмами ArcSoft 9.0. Способный парить под разными углами, он обеспечивает более креативную съемку, позволяя пользователям демонстрировать свою индивидуальность, без штатива и без помощи рук.

Smart Cover Screen служит ярлыком для основных функций, а также видоискателем для более резких селфи через 108-мегапиксельную камеру.

Дизайн с оттенком элегантности

С тщательным вниманием к каждой детали, он имеет чехол из искуственной кожи (Sakura Purple & Eclipse Black). Его изящный корпус идеально вписывается в ладонь, карман и аккуратные сумочки.

Первое устройство с Dynamic Live View

Помимо классических функций, DokeOS 4.0 имеет Dynamic Live View, обеспечивая больше удовольствия в повседневном взаимодействии, аналогичном Dynamic Island от iPhone. Кроме того, Blackview обещает трехлетние обновления основных версий Android.

Идеальная работа

Обеспечивая баланс между дорогими сетями 5G и безупречной производительностью, он работает на 6-нм MediaTek Helio G99, высокоуровневом чипсете 4G с производительностью на уровне 5G. В сочетании с до 36 ГБ (12 ГБ физических и 24 ГБ виртуальных) и 256 ГБ ПЗУ он достигает 442 746 баллов Antutu.

Кроме того, телефон вмещает аккумулятор емкостью 4000 мАч в сочетании с быстрой зарядкой мощностью 45 Вт.

Цена и доступность

Смартфон скоро поступит в продажу на AliExpress со специальным ранним предложением всего за$ 404($ 858 оригинал) с подарком W50 за первые 100 заказов, ограниченным периодом с 20 мая по 7 июня 2024 PST!