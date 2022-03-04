На MWC 2022 Huawei демонстрирует маршрутизатор NetEngine 8000 F8

На выставке MWC2022 вице-президент Huawei по реализации ассортимента средств передачи данных Стивен Чжао (Steven Zhao) представил интеллектуальный маршрутизатор универсального обслуживания NetEngine 8000 F8 во время мероприятия IP Club Carnival. Этот продукт отличается надежной архитектурой, сверхвысокой плотностью размещения и сегментированием 10GE FlexE, помогающим клиентам из таких секторов, как финансы, энергетика, транспорт и услуги Интернета, создавать гибкие, надежные и интеллектуальные глобальные вычислительные сети (WAN) для ускорения процесса цифровой трансформации.

Надежная архитектура

NetEngine 8000 F8 сочетает в себе раздельное управление сегментированием, независимую коммутацию и схему резервирования для плат управления, коммутационных плат, блоков питания и вентиляторов, обеспечивая надежность операторского класса. Благодаря двум запатентованным энергосберегающим технологиям — теплое резервирование SRU (модуль коммутации и маршрутизации) и выпрямительная схема — этот маршрутизатор снижает потребляемую мощность на 30% и является одним из новых продуктов углеродной нейтральности.

Сверхвысокая плотность

Маршрутизатор NetEngine 8000 F8 обеспечивает возможность переадресации со скоростью 2 Тбит/с, которая в будущем может быть постепенно увеличена до 6,4 Тбит/с. Он поддерживает до 32 PICs и 24*100GE/240*10GE/320*GE портов. Плотность портов, вдвое превышающая аналоги, обеспечивает его высокую экономичность.

Сегментирование 10GE FlexE

NetEngine 8000 F8 оснащается новейшей субкартой 10GE FlexE, поддерживающей детализацию на уровне Мбит/с и сетевые секции на уровне 10K. Маршрутизаторы Huawei серии NetEngine 8000 поддерживают 10GE/50GE/100GE FlexE и могут обеспечивать более дифференцированные гарантии качества работы производственных сетей, требующих высокой надежности обслуживания, таких как энергетические и транспортные сети.

Благодаря непрерывному обновлению аппаратного и программного обеспечения на основе интеллектуальных маршрутизаторов серии NetEngine 8000 предлагаемая компанией Huawei технология CloudWAN 3.0 обеспечивает три ключевые возможности: предоставление услуг по щелчку мыши, единая сеть для всех и комплексная эксплуатация и техническое обслуживание. Эти возможности помогают клиентам в таких секторах, как финансы, энергетика, транспорт и услуги Интернета, создавать глобальные вычислительные сети на основе опыта.

Предоставление услуг по щелчку мыши

Лучшая в отрасли интеллектуальная система вычисления траекторий SRv6 автоматически формирует маршруты, основанные на задержке сервисов, полосе пропускания и других требованиях, обеспечивая развертывание на минутном уровне и целенаправленную задержку для производственных сервисов. Если сравнивать традиционную сеть с устаревшей почтовой системой, где мы не имеем представления о промежуточной передаче и времени прибытия писем, то SRv6 можно сравнить с современной системой воздушных перевозок. Багаж пассажиров можно доставить до места назначения в кратчайшие сроки, а транзитные станции хорошо видны. Компания Huawei занимает ведущие позиции в области коммерциализации SRv6. В настоящее время компания Huawei внедрила SRv6 более чем в 100 клиентских сетей по всему миру.

Единая сеть для всех

Технология сетевого сегментирования FlexE используется для достижения заданной пропускной способности сервиса. Традиционная сеть похожа на перегруженную дорогу, а специализированные автомобили могут в любое время сталкиваться с дорожными пробками. Технология сетевого сегментирования аналогична созданию на дороге выделенной полосы для свободного проезда спецтранспорта, минуя заторы. Таким образом, производственные сервисы типа SCADA и релейная защита в электроэнергетике могут быть надежно изолированы, а производственные и офисные сервисы можно переносить через единую сеть, снижая капитальные затраты.

Комплексная эксплуатация и техническое обслуживание

В отличие от других технологий измерения внутриполосного потока, применяющихся в данной отрасли, разработанная компанией Huawei технология измерения внутриполосного потока на транзитном участке IFIT обеспечивает возможность использования цифровых двойников для сетей. Традиционные сети, например на месте происшествия, требующие управления непосредственно на объекте, по-прежнему нуждаются в техническом обслуживании вручную. Для сравнения, IFIT и SDN напоминают бортовую навигационную систему, которая четко выявляет дорожные пробки и корректирует маршруты в режиме реального времени для обхода перегруженных дорог. IFIT обеспечивает визуализацию качества обслуживания в режиме реального времени, возможность обнаружения, определения и устранения неисправностей на минутном уровне, а также нулевое прерывание обслуживания, что делает сети более интеллектуальными и безопасными.

В перспективе компания Huawei продолжит внедрять инновации на основе IPv6 Enhanced с целью создания гибких, надежных и интеллектуальных глобальных вычислительных сетей (WAN), закладывая тем самым прочную основу для взаимодействия с многочисленными отраслями и помогая клиентам ускорить процесс цифровой трансформации и достичь успеха в бизнесе. Выставка MWC 2022 Barcelona проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Выставочный стенд компании Huawei расположен по адресу 1H50, зал 1, Fira Gran Via.