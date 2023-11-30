На Okko состоялась премьера проекта «Без границ»

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30 ноября 2023

В онлайн-кинотеатре Okko 25 ноября широкой аудитории были презентованы документальный фильм и серия роликов «Без границ». Авторы проекта – финалисты Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters при поддержке АНО «ИРИ».

Герои проекта «Без границ» – десять победителей Национального чемпионата Абилимпикс. Проект «Без границ» – это синтез таланта, силы духа и борьбы с обстоятельствами. Герои документального фильма и серии видеороликов «Без границ» наглядно демонстрируют, что нет ничего невозможного, никакие обстоятельства не в состоянии помешать самореализоваться целеустремлённому человеку.

Создатели проекта – команда Not Alone Production, уже известная зрителю по созданному ранее вдохновенному документальному фильму «Краткая история русской культуры». Фильм был создан по заказу Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters совместно с Национальным центром «Абилимпикс» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Проект включал элементы анимации и рассказывал об основных вехах и героях нашей истории, формировавших русский культурный код.

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