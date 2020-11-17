На платформе #Москвастобой проведут цикл онлайн-туров по музеям

Профессиональные гиды познакомят всех желающих с временными выставками и постоянными экспозициями.

Познавательные онлайн-туры по столичным музеям стартуют 18 ноября на медиаплатформе #Москвастобой. Их проведут профессиональные гиды. Всех желающих приглашают познакомиться с временными выставками и постоянными экспозициями. Предварительная регистрация для этого не нужна.

Просьбу поддержать их интерактивные проекты на городских ресурсах, в том числе в формате прямых трансляций, высказали представители московских музеев на онлайн-встрече с Натальей Сергуниной, заместителем Мэра Москвы.

«Обязательно вас поддержим. Присылайте свои идеи в Департамент культуры и Комитет по туризму Москвы. Проработаем каждое ваше предложение», — отметила заммэра.

В онлайн-встрече приняли участие директор «Мультимедиа-арт-музея» Ольга Свиблова, директор Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени Ольга Журавлева, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина, директор парка «Зарядье» Иван Демидов, директор Музея М.А. Булгакова Петр Мансилья-Круз, директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев, директор Дома-музея Марины Цветаевой Елена Жук и другие.