На площадке «Территория инноваций» на ПМЭФ о новой системе прогнозирования рассказал Игорь Сюч

Международно признанный эксперт по трендам будущего и долгосрочному планированию, футуролог Игорь Сюч представил авторскую систему прогнозирования на базе нейронных сетей. Презентация состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ежегодно ПМЭФ объединяет представителей деловой и бизнес-элиты для обсуждения ключевых экономических вопросов, актуальных не только для России, но и для мирового сообщества. Тематическая площадка «Территория инноваций» — традиционно одно из наиболее интересных направлений ПМЭФ. Самые передовые и новаторские идеи озвучиваются именно здесь.

Игорь Сюч: социальное и экономическое прогнозирование в новой реальности

Чем интересна эта авторская система прогнозирования на базе нейронных сетей? В современном мире с его стремительно меняющимися условиями сложно что-либо планировать, особенно в долгосрочной перспективе. Система прогнозирования как раз-таки помогает максимально точно просчитать возможные риски с учетом всех обстоятельств и выстроить возможные варианты развития того или иного процесса: в обществе, экономике, политике, бизнесе.

Математическая модель построения прогнозов — понятие не из области теории. Она имеет совершенно практическое применение, и на самом деле мы сталкиваемся с ней в жизни каждый день. Прогноз погоды, курс валют, динамика заболеваемости и выздоровления, стоимость акций на бирже, развитие того или иного проекта в динамике — все это простые и ясные каждому примеры сложного математического понятия.

«Поскольку наш мир — это одновременно волновая и корпускулярная среда (квантово-волновой дуализм), объекты могут при одних условиях проявлять свойства классических волн, а при других — свойства классических частиц. Мы можем рассматривать любой процесс, взяв волновую функцию в виде стоячей волны. А значит, — построить прогноз в виде графика функции. Система прогнозирования использует на старте более 260 параметров, на основе которых с учетом циклических законов предлагает уникальные варианты развития и решения», — говорит бизнес-аналитик, эксперт по формированию предпочтительного будущего Игорь Сюч.

Игорь Сюч: знать больше других и зарабатывать на этом

За прогнозированием на базе нейронных сетей будущее. Этот мощный и гибкий инструмент позволит более точно и эффективно выстраивать и своевременно, с учетом меняющихся обстоятельств, корректировать экономические проекты, программы развития предприятий и так далее. Методика применима абсолютно к любой сфере в любых условиях.

В первую очередь, такая аналитика особенно ценна для бизнес-инвесторов, которым система прогнозирования поможет стабилизировать и сделать управляемыми многие процессы даже в условиях постоянно меняющейся реальности.

Фото: Фонд Росконгресс