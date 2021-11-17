На ПМЖ в Крым: где бюджетно купить квартиру?

Крым — активно развивающийся регион. Помимо все более богатой инфраструктуры, комфортных для жизни районов и развитой экономики, жителям региона достались еще и близость моря, приятный теплый климат, множество исторических и природных достопримечательностей. Не удивительно, что местные жители не хотят переезжать с полуострова, а все, кто хоть раз побывал в Крыму, решают купить тут недвижимость.

Чтобы понять где в Крыму купить жилье недорого, стоит познакомиться с особенностями некоторых городов, которые популярны среди туристов и переезжающих на ПМЖ людей.

Сразу стоит отметить, чтобы получить максимальную выгоду от покупки, планируйте купить недвижимость в новостройке в Крыму, а не на вторичном рынке. Полуостров сейчас активно застраивается, поэтому предложений в новых и качественно построенных домах достаточно много. Покупка новостройки обойдется относительно дешево как при единовременной оплате, так и в ипотеку, ведь на вторичке процент по кредиту традиционно выше.

Итак, один из самых популярных городов в Крыму — Севастополь. Он большой, развитый и прекрасно подойдет для постоянной жизни. Тут много работы и возможностей. Благодаря привлекательности города для туристов и людей, переезжающих на ПМЖ, город активно застраивается новыми домами.

Симферополь — это центральный город полуострова. Тут огромное количество мест отдыха и достопримечательностей. Цены на недвижимость выше, чем в Севастополе из-за более доступных транспортных развязок: тут есть железнодорожный вокзал и аэропорт. Этот факт делает Симферополь очень привлекательным для жизни.

Курортная столица Крыма — Ялта. Тут можно найти выгодные предложения в новостройках и купить квартиру относительно недорого. Недвижимость тут хорошо сдается туристам в аренду круглый год, что может обеспечить окупаемость ваших вложений. Жизнь в Ялте привлекательна своей размеренностью и спокойствием.

Самое бюджетное жилье вы найдете в Керчи. Этот город расположен довольно близко к материку, поэтому туристов тут не так много, что держит цены на недвижимость «в рамках приличия». В то же время легкость и скорость, с которой можно доехать до Сочи или Краснодара, становятся дополнительными преимуществами для того, чтобы жить тут.

Конечно, при выборе города с бюджетной недвижимостью в Крыму, стоит изучить Феодостю, Алушту и Евпаторию — везде вы сможете найти выгодные предложения от застройщика.