На поддержку животноводства кубанские власти выделят 1,7 млрд рублей

Как сообщил в ходе выездного заседания в Новокубанском районе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на поддержку малых и средних фермерств, которые работают в животноводческом секторе, региональные власти намерены выделить до конца этого года средства в объеме 1,7 млрд рублей. Глава региона отметил, что федеральному субъекту удалось сохранить в действии все государственные программы по поддержке этой отрасли, несмотря на ужесточившиеся экономические условия и вспышку Covid-19.

Губернатор подчеркнул, краснодарские фермеры продолжают удерживать лидерство среди всех федеральных субъектов по производству питьевого молока. Кроме того, по итогам 2020 года, кубанским животноводам удалось нарастить поголовье крупного рогатого скота, а также увеличить его продуктивность. Сегодня каждая кубанская корова, в среднем, дает ежегодно 8,8 тонны молока. В истории региона это самый высокий показатель.

«С удовольствием констатируем, на сегодняшний день кубанское животноводство развивается уверенными темпами. Со своей стороны, аграрии прекрасно видят, что это стабильная и надежная отрасль региональной экономики, в которой можно работать вполне комфортно. Несмотря на сложный бюджет 2021 года, мы не сократили финансирование животноводческого сектора. До конца этого года поддержка государства составит 1,7 миллиарда рублей», – сказал Кондратьев на совещании с чиновниками Новокубанского района.