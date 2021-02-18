На пост президента и генерального директора TI Fluid Systems назначен Ганс Дильтенс

Компания TI Fluid Systems (LSE:TIFS) объявила о перестановках в руководстве. В четвертом квартале этого года президент и генеральный директор компании Уильям Л. Козыра (William L. Kozyra) передаст свои полномочия исполнительному вице-президенту Гансу Дильтенсу (Hans Dieltjens) и выйдет из Совета директоров.

С 1 марта 2021 года Ганс Дильтенс приступит к исполнению обязанностей генерального директора в рамках переходного этапа, чтобы окончательно занять эту должность и место в Совете директоров, когда Билл сложит с себя полномочия. У Ганса есть степень магистра в области электротехники и машиностроения. Его опыт работы в сфере автомобилестроения в Азии, Европе и Америке составляет 25 лет. Трудовой договор с Биллом будет продлен, чтобы надлежащим образом обеспечить передачу дел Гансу.

Председатель Совета директоров Манфред Веннемер (Manfred Wennemer) прокомментировал это событие следующим образом:

«Билл присоединился к TI Fluid Systems в 2008 году в разгар глобального финансового кризиса и руководил компанией с рекордными показателями на протяжении более десяти лет. Он сыграл значительную роль в преобразовании компании в публичное акционерное общество в 2017 году, а также в разработке и реализации стратегии электрификации для решения проблем, связанных с ростом популярности гибридных и аккумуляторных электромобилей. От имени Совета директоров я желаю Биллу всего наилучшего и благодарю его за 12 лет образцовой службы. Мы рассмотрели несколько кандидатур на должность руководителя высшего звена в области автомобилестроения помимо Ганса Дильтенса. Я рад сообщить, что проведенный анализ подтвердил высокий уровень профессионализма Ганса в сфере автомобилестроения».

Президент и генеральный директор Билл Козыра отметил следующее:

«Я горжусь огромными успехами, которых добилась компания в условиях двух глобальных кризисов. Одновременно велась разработка новых перспективных продуктов для развивающегося рынка электромобилей. Я благодарю наших акционеров за поддержку, оказанную в последние три года, и с радостью поддерживаю решение Совета о назначении Ганса моим преемником. Мы с Гансом работали вместе в течение 12 лет. Все это время он продолжал развивать свои лидерские качества и стратегические способности. Ганс полностью готов взять на себя эту очень важную для нашей компании роль. Я уверен, что под руководством Ганса TI Fluid Systems продолжит вести успешную деятельность».